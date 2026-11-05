Paraguay: cuál fue el origen de la crisis que provocó la renuncia de Santiago Peña

Por su parte, la justicia paraguaya ya ordenó la detención de ocho directivos de la entidad bancaria, mientras que el titular del Banco Central paraguayo, Carlos Carvallo, ya había renunciado días atrás.

Paraguay: renunció el presidente Santiago Peña tras la caída de ueno bank

El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, presentó oficialmente su renuncia al cargo durante la mañana de este jueves. La drástica decisión marca el punto máximo de la crisis institucional y política desatada en el país vecino tras la caída y disolución de ueno bank.

La salida anticipada del jefe de Estado se precipitó apenas un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el proceso de resolución de la entidad financiera por graves problemas de solvencia. El detonante final para la dimisión de Peña fue la acción de la oposición parlamentaria, que horas antes había formalizado la presentación de un libelo acusatorio para someterlo a un juicio político. Con la entrega de su renuncia, el ahora exmandatario logró evitar el proceso de destitución en el recinto.

Un mandato interrumpido y los vínculos con el holding

Santiago Peña había asumido la Presidencia el 15 de agosto de 2023 y tenía un mandato constitucional previsto hasta el año 2028. Sin embargo, su figura quedó irremediablemente debilitada por el colapso del banco, dado que el propio Peña fue accionista de Ueno Holding hasta el año 2025.

Ese estrecho vínculo corporativo previo con la institución financiera disuelta resultó letal para su sostenimiento político, en medio de las protestas sociales, la intervención del Banco Central y el congelamiento de fondos públicos y privados.