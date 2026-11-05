Renunció Santiago Peña como presidente de Paraguay: quién lo reemplaza y desde cuándo

ueno bank tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre 800 millones y 850 millones de dólares de fondos públicos.

Los ecos del escándalo en Argentina

La profunda crisis financiera que sacude a Paraguay a partir del derrumbe del ueno bank dejó en un limbo y a la deriva a cerca de un millar de trabajadores en la Argentina que viven momentos de absoluta incertidumbre sobre su futuro.

Los trabajadores de Itti, la empresa que forma parte del Grupo Vázquez, propietario también de ueno Bank, denunciaron que tras el estallido del escándalo quedaron a la deriva luego de que los directivos de la empresa para la que trabajaban desarrollando tareas de soporte informático y análisis financiero, desaparecieran por completo.

En un principio a los 943 trabajadores de Itti les informaron por vías extraoficiales que estaban despedidos y no les iban a pagar ni el sueldo de octubre, ni la liquidación, ni la indemnización por despido.

"Cuando empieza todo el problema no nos informan nada. Hemos sacado información a retazos. La última información que tenemos es que no nos van a pagar nada, no nos pagaron el sueldo de octubre, ni piensan pagarlo", contó a MinutoUno uno de los trabajadores damnificados que pidió mantener el anonimato.

Sin embargo en las últimas horas los directivos reaparecieron y comenzaron a enviar a través del departamento de Recursos Humanos de Itti mensajes contradictorios a sus trabajadores. Mientras a algunos de ellos los conminaron a retomar sus tareas de manera remota a otros les informaron que fueron suspendidos sin goce de sueldo por el plazo de un mes.