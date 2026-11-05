Renunció Santiago Peña como presidente de Paraguay: quién lo reemplaza y desde cuándo
El Senado se prepara para liderar el proceso de sucesión del renunciante presidente Santiago Peña en medio de la crisis financiera y política en Paraguay.
Acorralado por el escándalo de ueno bank, el presidente de Paraguay Santiago Peña presentó este jueves su renuncia al cargo luego de que su propio partido informara que acompañaría el pedido de juicio político que ya se habían lanzado en el Congreso del país vecino. Ahora lo deberá reemplazar el vicepresidente Pedro Alliana que asumirá al frente del Ejecutivo paraguayo a las 15.
La salida anticipada del jefe de Estado se precipitó apenas un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el proceso de resolución de la entidad financiera por graves problemas de solvencia. El detonante final para la dimisión de Peña fue la decisión del gobernante Partido Colorado de acompañar en el Congreso el proceso de juicio político que ya habpia iniciado la oposición.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó Peña en un breve video publicado en sus redes sociales.
Peña sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, dijo el ahora exmandatario, quien pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento falló a la confianza recibida.
“Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, aseguró y pidió que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos.
ueno bank tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre 800 millones y 850 millones de dólares de fondos públicos.
Los ecos del escándalo en Argentina
La profunda crisis financiera que sacude a Paraguay a partir del derrumbe del ueno bank dejó en un limbo y a la deriva a cerca de un millar de trabajadores en la Argentina que viven momentos de absoluta incertidumbre sobre su futuro.
Los trabajadores de Itti, la empresa que forma parte del Grupo Vázquez, propietario también de ueno Bank, denunciaron que tras el estallido del escándalo quedaron a la deriva luego de que los directivos de la empresa para la que trabajaban desarrollando tareas de soporte informático y análisis financiero, desaparecieran por completo.
En un principio a los 943 trabajadores de Itti les informaron por vías extraoficiales que estaban despedidos y no les iban a pagar ni el sueldo de octubre, ni la liquidación, ni la indemnización por despido.
"Cuando empieza todo el problema no nos informan nada. Hemos sacado información a retazos. La última información que tenemos es que no nos van a pagar nada, no nos pagaron el sueldo de octubre, ni piensan pagarlo", contó a MinutoUno uno de los trabajadores damnificados que pidió mantener el anonimato.
Sin embargo en las últimas horas los directivos reaparecieron y comenzaron a enviar a través del departamento de Recursos Humanos de Itti mensajes contradictorios a sus trabajadores. Mientras a algunos de ellos los conminaron a retomar sus tareas de manera remota a otros les informaron que fueron suspendidos sin goce de sueldo por el plazo de un mes.
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