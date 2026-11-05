Los jugadores de la Selección de Paraguay publicaron un duro comunicado por el escándalo de ueno bank
A través de un mensaje difundido por Gustavo Gómez, respaldaron el reclamo de los damnificados y reclamaron respuestas urgentes del Gobierno y la Justicia.
Los futbolistas de la Selección de Paraguay se pronunciaron públicamente por la crisis de ueno bank, cuya intervención impactó en el patrimonio de numerosos deportistas y familias del país. El mensaje fue difundido por el capitán Gustavo Gómez en sus redes sociales y lleva la firma de los integrantes del combinado nacional.
Los jugadores reconocieron que también fueron perjudicados por la situación, pero pusieron el foco en las personas que depositaron allí los ahorros de toda su vida y que ahora atraviesan un escenario de incertidumbre. "Somos jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol, pero sobre todo, somos paraguayos. Hijos de esta tierra que amamos", comienza el texto.
Luego, expresaron su preocupación por las consecuencias sociales del conflicto: "Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto".
En otro tramo, los futbolistas confirmaron que también forman parte de los afectados: "Nosotros también fuimos víctimas". Sin embargo, insistieron en que la prioridad debe estar puesta en quienes se encuentran en una situación económica más vulnerable. "Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Aquellos que tenían los ahorros de toda su vida invertidos ahí. Ellos son quienes más apoyo necesitan", remarcaron.
El pedido al Gobierno y las posibles acciones legales
Los integrantes de la Albirroja reclamaron que las autoridades intervengan para esclarecer lo sucedido y dar respuestas a los damnificados. "No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente. Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción", sostuvieron.
Además, anticiparon que cada jugador analizará individualmente los pasos legales que puede iniciar para recuperar sus fondos y defender sus intereses.
La crisis se originó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención de Ueno Bank e iniciara un proceso de resolución por incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. Según la información difundida, el problema alcanzaría al 80% de los futbolistas del país, incluidos diez integrantes de la selección nacional.
En paralelo, Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), encabezada por Rogelio Delgado, comenzó un relevamiento para establecer cuántos jugadores del campeonato local quedaron comprometidos por la situación.
La APF también se pronunció por la crisis de Ueno Bank
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) también difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por las consecuencias del conflicto financiero. La entidad expresó su "profunda preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas familias paraguayas" y manifestó su "solidaridad y acompañamiento a todas las personas afectadas".
Además, reconoció que la problemática alcanzó al ámbito deportivo y aseguró que trabaja para acompañar a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol perjudicados. Por último, la APF pidió que las autoridades actúen con "la transparencia y celeridad necesarias para esclarecer los hechos y atender las legítimas preocupaciones de los afectados".
A pesar del escenario, el organismo descartó cambios en la actividad futbolística y confirmó: "Todas las competiciones del fútbol paraguayo actualmente en disputa continuarán desarrollándose con absoluta normalidad".
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