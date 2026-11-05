Los jugadores de la Selección de Paraguay publicaron un duro comunicado por el escándalo de ueno bank

Además, anticiparon que cada jugador analizará individualmente los pasos legales que puede iniciar para recuperar sus fondos y defender sus intereses.

La crisis se originó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención de Ueno Bank e iniciara un proceso de resolución por incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. Según la información difundida, el problema alcanzaría al 80% de los futbolistas del país, incluidos diez integrantes de la selección nacional.

En paralelo, Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), encabezada por Rogelio Delgado, comenzó un relevamiento para establecer cuántos jugadores del campeonato local quedaron comprometidos por la situación.

La APF también se pronunció por la crisis de Ueno Bank

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) también difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por las consecuencias del conflicto financiero. La entidad expresó su "profunda preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas familias paraguayas" y manifestó su "solidaridad y acompañamiento a todas las personas afectadas".

Además, reconoció que la problemática alcanzó al ámbito deportivo y aseguró que trabaja para acompañar a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol perjudicados. Por último, la APF pidió que las autoridades actúen con "la transparencia y celeridad necesarias para esclarecer los hechos y atender las legítimas preocupaciones de los afectados".

A pesar del escenario, el organismo descartó cambios en la actividad futbolística y confirmó: "Todas las competiciones del fútbol paraguayo actualmente en disputa continuarán desarrollándose con absoluta normalidad".