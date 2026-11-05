Juicio político en Paraguay: Pedro Alliana puede asumir por pocas horas tras la renuncia de Santiago Peña

La Cámara de Diputados ya cuenta con una sesión extraordinaria convocada para este jueves. De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución Nacional paraguaya, la habilitación del juicio político por mal desempeño o delitos cometidos en el cargo exige una mayoría calificada de dos tercios de los votos, tanto en la Cámara Baja para formular la acusación, como en el Senado para dictar la condena definitiva.