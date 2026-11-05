Juicio político en Paraguay: Pedro Alliana puede asumir por pocas horas tras la renuncia de Santiago Peña
Un bloque de 35 diputados opositores activó un libelo acusatorio contra el mandatario saliente y su vicepresidente. Los presuntos vínculos con ueno bank y el desvío de fondos previsionales acorralan a la cúpula del Ejecutivo.
La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay coloca en la línea de sucesión al vicepresidente Pedro Alliana. Sin embargo, su estadía en el Palacio de los López podría reducirse a unas pocas horas. En medio de la crisis desatada por la disolución de ueno bank, un juicio político que apunta directamente contra ambos integrantes de la fórmula presidencial.
La movida legislativa busca destituir a la cúpula del Ejecutivo por presunto mal desempeño de funciones y posibles conflictos de interés en el manejo de millonarios fondos públicos.
Las acusaciones contra el vicepresidente Pedro Alliana
El libelo acusatorio sostiene que los mandatarios tenían pleno conocimiento de la crítica situación financiera de la entidad privada y, aun así, priorizaron sus intereses corporativos. En el caso específico de Alliana, los diputados fundamentan el pedido de destitución en tres ejes centrales:
- Haber operado desde su cargo para brindar protección política a la entidad bancaria.
- Avalar de manera directa la millonaria colocación de fondos previsionales pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de ueno bank.
- Guardar silencio deliberado frente a las alertas técnicas sobre el exceso de límites crediticios otorgados a empresas vinculadas al holding.
Esta pesada carga de sospechas institucionales es la que amenaza con eyectar a Alliana del poder apenas asuma la primera magistratura tras la dimisión de Peña.
El peso del caso ueno bank y la sesión extraordinaria
Aunque Peña presentó su renuncia para evitar la destitución en el recinto, el documento opositor detalla las maniobras que precipitaron su caída. Entre ellas se destacan su participación accionaria directa en Ueno Holding, el nombramiento de Carlos Carvallo (ex titular de Financiera Ueno) al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) y el impulso de modificaciones a la ley de conflictos de intereses.
La Cámara de Diputados ya cuenta con una sesión extraordinaria convocada para este jueves. De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución Nacional paraguaya, la habilitación del juicio político por mal desempeño o delitos cometidos en el cargo exige una mayoría calificada de dos tercios de los votos, tanto en la Cámara Baja para formular la acusación, como en el Senado para dictar la condena definitiva.
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