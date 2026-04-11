Cuál es la condición de Donald Trump para un "buen acuerdo" con Irán

A continuación, Trump matizó algunos de los viejos objetivos del conflicto. Sostuvo que un cambio de régimen en Irán "nunca fue un criterio" para este pacto. En la misma línea, aseguró que su administración ya trabaja para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz y destacó el respaldo internacional con el que ya cuenta. "Tenemos otros países que se están acercando para ayudar… lo tendremos abierto bastante pronto", declaró. Trump aseguró que el petróleo comenzará a fluir por ese paso estratégico “con o sin la ayuda de Irán”.