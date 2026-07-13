Donald Trump restableció el bloqueo en el Estrecho de Ormuz: cobrará una tasa de "seguridad"
El presidente de Estados unidos se autoerigió en "guardián" y comenzará a cobrar un impuesto a todos los buques por "proporcionarles seguridad".
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras una intensificación de las hostilidades sin precedentes desde el alto al fuego de abril. El magnate republicano, que se lanzó de manera unilateral a la guerra en tándem con Israel y provocó una crisis global, ahora afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" del estrecho de Ormuz y será "el guardián del estrecho de Ormuz".
Además adelantó que cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad".
Sin embargo, Irán insistió en que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.
Estas posturas enfrentadas se dieron mientras ambas partes intercambiaban ataques de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego alcanzado el 8 de abril.
Por su parte, Irán considera a Estados Unidos responsable del "regreso de la inseguridad" en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.
La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, provocaron una nueva disparada de más de 3,5% en el precio del petróleo este lunes, hasta situarse cerca de los 79 dólares.
La guerra de Donald Trump
La guerra fue desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán. Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.
Trump aseguró la semana pasada que el alto el fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz. Y las recientes hostilidades también hicieron saltar por los aires el protocolo de acuerdo.
"No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos", señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa celebrada en Teherán.
Las gestiones diplomáticas con los mediadores Qatar, Pakistán y Omán continúan con el fin de "evitar una escalada" con Estados Unidos, agregó.
El documento preveía la reapertura del estrecho, aunque Teherán solo permitiría un único corredor de navegación, a lo largo de sus costas, y amenazaría a los buques que se desviaran de esa ruta. "Ese paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas y la República Islámica de Irán lo protegerá", advirtió Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, citado por la agencia de noticias ISNA.
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