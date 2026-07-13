Donald Trump restableció el bloqueo en el Estrecho de Ormuz: cobrará una tasa de "seguridad"

La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, provocaron una nueva disparada de más de 3,5% en el precio del petróleo este lunes, hasta situarse cerca de los 79 dólares.

La guerra de Donald Trump

La guerra fue desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán. Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.

Trump aseguró la semana pasada que el alto el fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz. Y las recientes hostilidades también hicieron saltar por los aires el protocolo de acuerdo.

"No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos", señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa celebrada en Teherán.

El líder religioso de Irán, Mojtaba Jamenei, aprobó el acuerdo con Estados Unidos

Las gestiones diplomáticas con los mediadores Qatar, Pakistán y Omán continúan con el fin de "evitar una escalada" con Estados Unidos, agregó.

El documento preveía la reapertura del estrecho, aunque Teherán solo permitiría un único corredor de navegación, a lo largo de sus costas, y amenazaría a los buques que se desviaran de esa ruta. "Ese paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas y la República Islámica de Irán lo protegerá", advirtió Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, citado por la agencia de noticias ISNA.