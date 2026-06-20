Cuba aprueba histórico paquete de reformas y autoriza por primera vez el ingreso de bancos privados

Las micro, pequeñas y medianas empresas contarán con mayores facultades para desarrollar sus operaciones, incrementar su plantilla laboral y articular distintos negocios bajo una misma figura jurídica. También se modernizará el marco laboral, con la incorporación de figuras como el pluriempleo y modalidades contractuales más flexibles.

En la esfera agropecuaria, las cooperativas y los productores independientes recibirán estímulos adicionales, acceso a créditos y herramientas para concretar operaciones de comercio exterior. El gobierno confía en que estas disposiciones contribuyan a disminuir la dependencia de los alimentos importados.

Aunque desde el oficialismo se descarta cualquier deriva capitalista, analistas internacionales no dudan en establecer paralelismos con las transiciones emprendidas por China y Vietnam décadas atrás: economías de mercado en expansión, pero con el monopolio político reservado a los partidos comunistas.

En sus declaraciones, Díaz-Canel admitió que no todas las dificultades económicas son atribuibles al bloqueo norteamericano y reconoció la existencia de problemas estructurales internos, como la pesadez burocrática, la caída de la productividad y la parálisis en los procesos decisorios.

La sociedad cubana recibe el anuncio con una mezcla de ilusión y desconfianza. Son muchos los que estiman que las medidas arriban tras una década pérdida en términos económicos, mientras otros cuestionan la celeridad y la profundidad con que se materializarán en la práctica. Aún no están definidos los plazos de ejecución, los reglamentos complementarios ni el verdadero margen de maniobra que tendrá la inversión privada en los sectores considerados estratégicos.

Lo que resulta indiscutible es que el paquete aprobado constituye la mayor sacudida a la estructura económica de la isla desde la caída de la Unión Soviética, y su implementación marcará el rumbo del modelo cubano en los próximos años.