Histórico fallo contra Meta: deberá pagar US$567 millones y aplicar fuertes restricciones

Límites mensuales al tiempo de uso de Facebook e Instagram para adolescentes.

Restricciones sobre las notificaciones enviadas a menores.

Controles más estrictos para impedir el contacto entre adultos y usuarios menores de edad.

Nuevas salvaguardias para los sistemas de inteligencia artificial y chatbots.

Procedimientos reforzados para revisar denuncias vinculadas con abuso sexual infantil.

Estas exigencias buscan modificar aspectos centrales del funcionamiento de las plataformas y podrían convertirse en un antecedente para futuras regulaciones en otros estados e incluso en otros países.

Una condena que se suma a otra sanción previa

El fallo corresponde a la segunda etapa de un proceso judicial iniciado tiempo atrás. En la primera fase, desarrollada en marzo, un jurado ya había considerado que Meta incumplió la legislación de protección al consumidor al ofrecer una imagen engañosa sobre el nivel de seguridad que brindaban Facebook e Instagram para niños y adolescentes.

Como consecuencia de aquella decisión, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares en concepto de sanciones civiles. Ahora, la nueva resolución amplía las consecuencias económicas y suma obligaciones concretas para modificar el funcionamiento de sus servicios.

Meta apelará la sentencia

Tras conocerse la decisión judicial, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró el resultado del proceso. "La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", expresó.

Desde Meta, en cambio, rechazaron el criterio del tribunal y confirmaron que recurrirán el fallo. "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", sostuvo un portavoz de la compañía.