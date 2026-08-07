Histórico fallo contra Meta: deberá pagar US$567 millones y aplicar fuertes restricciones
Un tribunal de Nuevo México responsabilizó a la empresa dueña de Facebook e Instagram por los daños ocasionados a la salud mental de niños y adolescentes.
La Justicia del estado estadounidense de Nuevo México dictó un fallo de enorme impacto para la industria tecnológica al condenar a Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, a pagar 567 millones de dólares por los perjuicios que, según determinó el tribunal, sus plataformas provocaron en la salud mental de niños y adolescentes.
La resolución también obliga a la compañía a introducir una batería de cambios destinados a reforzar la protección de los menores de edad y limitar algunas de las funciones más cuestionadas de sus redes sociales.
El juez consideró que la empresa generó una "molestia pública" mediante el funcionamiento de sus plataformas y concluyó que era necesario adoptar medidas extraordinarias para reducir los riesgos asociados al uso intensivo de las aplicaciones por parte de los jóvenes.
Meta castigado: las nuevas obligaciones para Facebook e Instagram
Como parte de la sentencia, Meta deberá implementar una serie de mecanismos orientados a disminuir la exposición de los adolescentes y fortalecer los controles de seguridad.
Entre las principales disposiciones figuran:
- Límites mensuales al tiempo de uso de Facebook e Instagram para adolescentes.
- Restricciones sobre las notificaciones enviadas a menores.
- Controles más estrictos para impedir el contacto entre adultos y usuarios menores de edad.
- Nuevas salvaguardias para los sistemas de inteligencia artificial y chatbots.
- Procedimientos reforzados para revisar denuncias vinculadas con abuso sexual infantil.
Estas exigencias buscan modificar aspectos centrales del funcionamiento de las plataformas y podrían convertirse en un antecedente para futuras regulaciones en otros estados e incluso en otros países.
Una condena que se suma a otra sanción previa
El fallo corresponde a la segunda etapa de un proceso judicial iniciado tiempo atrás. En la primera fase, desarrollada en marzo, un jurado ya había considerado que Meta incumplió la legislación de protección al consumidor al ofrecer una imagen engañosa sobre el nivel de seguridad que brindaban Facebook e Instagram para niños y adolescentes.
Como consecuencia de aquella decisión, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares en concepto de sanciones civiles. Ahora, la nueva resolución amplía las consecuencias económicas y suma obligaciones concretas para modificar el funcionamiento de sus servicios.
Meta apelará la sentencia
Tras conocerse la decisión judicial, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró el resultado del proceso. "La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", expresó.
Desde Meta, en cambio, rechazaron el criterio del tribunal y confirmaron que recurrirán el fallo. "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", sostuvo un portavoz de la compañía.
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