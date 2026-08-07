Tailandia: un estudiante mató al menos a seis personas durante un tiroteo en un colegio

El atacante también habría matado a sus abuelos

El adolescente, que se disparó en la cabeza tras perpetrar el crimen, murió durante su traslado al hospital, confirmó el viceministro del Interior, Polapee Suwanchawee. Tras el tiroteo, los agentes encontraron muertos a los abuelos del joven de 73 y 74 años, en la vivienda que compartían. Los investigadores creen que el menor los mató justo antes de dirigirse al centro educativo, aunque la cronología exacta continúa bajo investigación.

Por otra parte, un profesor del centro educativo describió al atacante como un "joven bueno con buen expediente académico" y señaló que no se le conocía por tener un comportamiento agresivo.

Se cree que el joven sufría "estrés por los estudios", según la información que la policía obtuvo de un amigo cercano.

El jefe de la Policía Nacional, el general Kittiratt Phanphet, declaró a los medios que los peritos forenses han determinado que los disparos del agresor fueron muy precisos, alcanzando varios puntos vitales del cuerpo.

Phanphet anticipó que la policía investigará cómo logró adquirir tal destreza en el tiro.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, dijo que el ataque estaba "bien preparado", con "pasos y objetivos claros".