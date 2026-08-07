Tailandia: un estudiante mató al menos a seis personas durante un tiroteo en un colegio
Las víctimas son profesores y personal del centro. El atacante, de 14 años, mató también de sus abuelos antes de dirigirse al centro educativo.
Un estudiante tailandés de 14 años abrió fuego este viernes en una escuela secundaria en Tailandia, matado al menos a seis personas, según la Policía. Además, más de 30 personas resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad, comunicó el primer ministro, Anutin Charnvirakul. El recuento de heridos incluye también a personas que sufrieron lesiones durante la huida y no únicamente quienes recibieron disparos.
El episodio ocurrió por la mañana en el colegio secundario Debsirin Nonthaburi, del distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi. Según la Policía local, antes de la masacre, el presunto responsable asesinó a sus abuelos con la pistola CZ 9mm que utilizó en la escuela.
El tirador ingresó y comenzó a disparar sorpresivamente hacia los estudiantes, lo que provocó que muchos de ellos se escondieran debajo de las mesas en algunas aulas, mientras que otros escaparon de la institución.
Las imágenes difundidas desde el lugar cerca de una hora después del ataque mostraban a alumnos, docentes y familiares abrazándose y llorando en el exterior del establecimiento, mientras policías y equipos de emergencia trabajaban dentro del predio.
Según consignó la agencia Asociated Press, en las primeras horas posteriores a la masacre, las autoridades brindaron información contradictoria sobre la cantidad de víctimas fatales y heridos. Mientras algunos funcionarios hablaban de seis muertos dentro de la escuela, otros elevaron la cifra al incluir a los dos abuelos del atacante. De acuerdo al medio local Nation Thailand, entre las víctimas habrían dos profesores.
El atacante también habría matado a sus abuelos
El adolescente, que se disparó en la cabeza tras perpetrar el crimen, murió durante su traslado al hospital, confirmó el viceministro del Interior, Polapee Suwanchawee. Tras el tiroteo, los agentes encontraron muertos a los abuelos del joven de 73 y 74 años, en la vivienda que compartían. Los investigadores creen que el menor los mató justo antes de dirigirse al centro educativo, aunque la cronología exacta continúa bajo investigación.
Por otra parte, un profesor del centro educativo describió al atacante como un "joven bueno con buen expediente académico" y señaló que no se le conocía por tener un comportamiento agresivo.
Se cree que el joven sufría "estrés por los estudios", según la información que la policía obtuvo de un amigo cercano.
El jefe de la Policía Nacional, el general Kittiratt Phanphet, declaró a los medios que los peritos forenses han determinado que los disparos del agresor fueron muy precisos, alcanzando varios puntos vitales del cuerpo.
Phanphet anticipó que la policía investigará cómo logró adquirir tal destreza en el tiro.
El primer ministro, Anutin Charnvirakul, dijo que el ataque estaba "bien preparado", con "pasos y objetivos claros".
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