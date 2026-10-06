Declaró el copiloto del vuelo de Flydubai: "Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir"
Hammam Al-Hammami fue interrogado tras acuchillar al piloto e intentar estrellar el avión. Los investigadores intentan determinar si actuó solo.
El copiloto de Flydubai que apuñaló al piloto durante un vuelo que cubría la ruta Dubái - Tel Aviv, habría confesado que su intención era estrellar el avión "para vengar a Gaza". Los investigadores intentan determinar si actuó solo o forma parte de alguna organización.
"Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir", había declarado el copiloto piloto omaní Hammam Al-Hammami, de 29 años, según indicó Channel 12 de Israel, durante su interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos.
El hecho ocurrió cuando el vuelo FZ1073 de Flydubai se dirigía al aeropuerto Ben Gurion, el mas grande de Israel. En esas circunstancias, el copiloto acuchilló al piloto indio, Smit Machchhar, en un intento por apoderarse del avión. Sin embargo, la víctima logró abrir la puerta de la cabina y el atacante fue reducido por un grupo de pasajeros.
En el avión viajaban 174 personas, en su mayoría de nacionalidad israelí.
Investigan si el copiloto actuó solo o con una organización terrorista
Los investigadores israelíes intentan esclarecer si el copiloto actuó solo o lo hizo por orden de alguna organización terrorista. Según Channel 12, el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel, conocido como Shin Bet, forma parte de la investigación.
En paralelo, agentes del Mossad revelaron que el copiloto había estado en países considerados "hostiles" para Israel: “Descubrimos que en los últimos años el terrorista visitó países hostiles a Israel, algunos de los cuales eran países enemigos. Fueron visitas apresuradas. Estamos investigando si durante estas visitas alguien o alguna organización lo activó o reclutó”, detallaron.
Mientras tanto, en Emiratos Árabes Unidos, los investigadores buscan interrogar a los auxiliares de vuelo al no descartar que hayan sido cómplices del copiloto. Según el informe, Dubái no permite que equipos israelíes participen en la investigación de los miembros de la tripulación.
Además, los investigadores saudíes y emiratíes están revisando el contenido del teléfono del copiloto en un intento de conocer sus intenciones.
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