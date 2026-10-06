Declaró el copiloto del vuelo de Flydubai: "Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir"

En paralelo, agentes del Mossad revelaron que el copiloto había estado en países considerados "hostiles" para Israel: “Descubrimos que en los últimos años el terrorista visitó países hostiles a Israel, algunos de los cuales eran países enemigos. Fueron visitas apresuradas. Estamos investigando si durante estas visitas alguien o alguna organización lo activó o reclutó”, detallaron.

Mientras tanto, en Emiratos Árabes Unidos, los investigadores buscan interrogar a los auxiliares de vuelo al no descartar que hayan sido cómplices del copiloto. Según el informe, Dubái no permite que equipos israelíes participen en la investigación de los miembros de la tripulación.

Además, los investigadores saudíes y emiratíes están revisando el contenido del teléfono del copiloto en un intento de conocer sus intenciones.