Desde alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes, se registra una toma de rehenes en un supermercado de la cadena Éxito ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sur de Cartagena de Indias, Colombia. Según confirmó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, la crisis se desató luego de que un grupo de delincuentes armados y encapuchados intentara asaltar un vehículo transportador de valores en el centro comercial.