Abelardo De La Espriella atiende de primera mano la toma de rehenes en Colombia: qué se sabe hasta ahora
El presidente de Colombia atiende por estas horas una tensa situación en un supermercado ubicado en Cartagena, Colombia.
Desde alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes, se registra una toma de rehenes en un supermercado de la cadena Éxito ubicado en el sector de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sur de Cartagena de Indias, Colombia. Según confirmó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, la crisis se desató luego de que un grupo de delincuentes armados y encapuchados intentara asaltar un vehículo transportador de valores en el centro comercial.
Al activarse los botones de pánico y verse rodeados por la rápida llegada de la Policía, los asaltantes se replegaron dentro del supermercado y atrincheraron a clientes y trabajadores. Por ello, el presidente colombiano decidió atender de primera mano esta grave situación que aún los mantiene en vilo.
Toma de rehenes en Colombia: cuántas personas fueron liberadas al momento
El mandatario cifró en 30 el número inicial de personas retenidas inicialmente, aunque en en el transcurso de las negociaciones se produjeron liberaciones escalonadas: primero salieron cinco mujeres mayores (además de reportarse la salida de una mujer con un bebé) y, hacia la tarde, medios locales informaron la liberación de un segundo grupo de alrededor de diez personas, por lo que entre 15 y 20 ciudadanos aún permanecerían en el interior.
De acuerdo con versiones policiales y un manuscrito hallado dentro de la tienda que es analizado por los investigadores, los captores habrían exigido 7.000 millones de pesos colombianos (cerca de 2 millones de dólares), dos camionetas blindadas y un corredor seguro para huir hacia Barranquilla, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente los términos de la negociación.
La zona permanece fuertemente acordonada con un despliegue conjunto de fuerzas especiales de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, Infantería de Marina, el Gaula Militar y francotiradores, bajo la coordinación del subdirector general de la Policía, mayor general Norberto Mujica Jaime.
Debido a la cercanía del centro comercial con la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y al sobrevuelo de helicópteros policiales, la Aeronáutica Civil suspendió temporalmente los aterrizajes durante cerca de una hora al mediodía, aunque las operaciones aéreas ya fueron restablecidas.
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