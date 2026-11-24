Turquía: murieron cinco militares tras la caída de un helicóptero durante un vuelo de entrenamiento
Se trata del segundo accidente aéreo militar registrado en menos de dos semanas.
Cinco militares murieron en Turquía luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea se estrellara durante un vuelo de entrenamiento en la región central del país.
La aeronave, un helicóptero AS-532 Cougar, había despegado de una base aérea ubicada en Eskisehir cuando se produjo el accidente, cuyas causas todavía se desconocen.
Qué informó el Ministerio de Defensa de Turquía
A través de un comunicado, las autoridades confirmaron que el helicóptero pertenecía a la Fuerza Aérea y que los cinco tripulantes murieron como consecuencia del impacto.
Tras el accidente, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar los restos de la aeronave. Por el momento, no se informaron las causas del siniestro y se aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo ocurrió.
El segundo accidente aéreo militar en menos de dos semanas
El nuevo siniestro se produjo a menos de dos semanas de otro accidente aéreo militar en Turquía. El 12 de noviembre, un helicóptero S-70 se estrelló en la provincia oriental de Malatya y provocó la muerte de los cuatro militares que viajaban a bordo.
El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa informó que la investigación para determinar las causas de aquel episodio continuaba abierta.
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