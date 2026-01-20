Javier Milei inicia su agenda en Davos, sin encuentros pactados con Donald Trump
El mandatario confirmó una agenda cargada de citas con la banca internacional y entrevistas con medios de élite como Bloomberg y The Economist.
Con un mensaje fiel a su estilo confrontativo y polémico, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para exponer los detalles de su actividad en Suiza, donde arribará este martes para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, y confirmó que no mantendrá encuentros con Donald Trump.
El mandatario retuiteó el itinerario publicado por una cuenta de afinidad libertaria y aprovechó para lanzar una dura crítica al periodismo, acusándolo de fabricar expectativas falsas sobre supuestas reuniones —en clara referencia a los rumores sobre una bilateral con Trump— para luego calificarlas como "fracasos" diplomáticos.
Tras partir en un vuelo especial la noche del lunes, el Presidente tiene previsto arribar a la localidad de Davos este martes por la tarde. Su actividad oficial comenzará formalmente con una cena tentativa junto al empresario británico Maurice Ostro, mientras que el grueso de la gestión política y económica se concentrará durante la jornada del miércoles 21.
La mañana del miércoles se iniciará con un saludo protocolar a su par suizo, Guy Parmelin, seguido de su participación en el bloque "Country Strategy Dialogue on Argentina", un espacio diseñado para exponer el rumbo económico del país ante inversores. Cerca del mediodía, Milei mantendrá una cumbre con los principales CEOs de la banca global, buscando consolidar el respaldo financiero para sus reformas.
El discurso de Javier Milei en Davos
El momento de mayor exposición de Javier Milei será a las 15:45 (hora local) del miércoles, cuando intervenga en una de las sesiones centrales del Foro ante líderes mundiales. Pese a que el mandatario hablará antes que Donald Trump, la agenda oficial ratificó que no hay un encuentro formal previsto entre ambos.
Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el jueves 22 estará dedicado a la prensa internacional de negocios. Milei brindará entrevistas exclusivas a la agencia Bloomberg y a la editora en jefe de la prestigiosa revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.
El arribo del Jefe de Estado a la Argentina está programado para el viernes a las 6 de la mañana, tras lo cual retomará de inmediato la actividad en la Casa Rosada para seguir de cerca el tratamiento de las leyes en el Congreso.
El detalle de la agenda de Javier Milei en Suiza
Lunes 19 de enero
- 21 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Zurich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15:30 hs
Martes 20 de enero
- 21 hs 17 hs (a confirmar) - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro
Miércoles 21 de enero
- 10:05 hs 06:05 hs - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin
- 10:15 hs 06:15 hs - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”
- 11:30 hs 07:30 hs - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales
- 15:30 hs 11:30 hs - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende
- 15:45 hs 11:45 hs - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial
Jueves 22 de enero
- 11:05 hs 07:05 hs - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg
- A continuación - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes
- 18 hs 14 hs - Partida del vuelo especial que conduce al señor Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina
Viernes 23 de enero
- 06 hs - Arribo a la ciudad de Buenos Aires
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario