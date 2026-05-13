Video: le estaba enseñando a manejar a una nena de 14 años y se estamparon contra un comercio

Según contaron las trabajadoras del lugar, luego del choque, las dos implicadas se levantaron y no pronunciaron ni una palabra. Por el contrario, una de ellas decidió retirarse del lugar. “La que estaba enseñando a manejar se fue enseguida y no apareció más. Solo quedó la menor”, agregó Tiziana, otra de las empleadas.

accidente moto local

Vecinos del barrio se acercaron rápidamente al lugar y asistieron a las damnificadas hasta la llegada del SAME y efectivos policiales. Fuentes del operativo indicaron que ambas estaban conscientes y que no presentaban lesiones de gravedad, pero según las empleadas, una de las chicas sufrió cortes y se lastimó el tabique. Las manchas de sangre todavía permanecen en el lugar.

Tras el susto, la principal preocupación de la dueña del local y de sus empleadas ahora es cómo van a afrontar los gastos del arreglo del lugar: “Todavía no caigo, el local está todo destruido, queremos trabajar con normalidad, pero no sabemos cuándo va a arreglarse”, expresó Dana y agregó: “No sabemos si van a pagar los arreglos del daño”.

Según pudieron averiguar, solo el costo de los ventanales de la puerta y la vidriera les costaría 800 mil pesos, sin la colocación. A eso se le suma el arreglo de otros elementos como una camilla, un sillón y un puf que quedaron rotos o con manchas de sangre.

Por el momento, a través de sus redes sociales informaron que el local continúa atendiendo con normalidad, con turnos disponibles. En paralelo, realizaron la denuncia correspondiente y se encuentran a la espera de una resolución por parte de la Justicia.