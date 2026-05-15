Brutal choque frontal en Río Negro: un muerto y tres heridos
El choque ocurrió en la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes. Una mujer se encuentra en terapia intensiva, en estado delicado.
Un hombre murió y tres personas resultaron heridas en un violento choque frontal ocurrido en Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes, provincia de Río Negro. Una de las sobrevivientes tuvo que ser operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, en estado delicado.
El hecho tuvo lugar ayer jueves minutos después de las 10:30 en el kilómetro 1165 e involucró a un Ford Focus, que circulaba de oeste a este, y un Peugeot 307, que iba en sentido contrario. En ambos vehículos viajaban dos personas.
Choque frontal en Río Negro
Un video difundido en redes sociales muestra momento del impacto. Si bien el hecho se encuentra bajo investigación, según las imágenes, todo habría ocurrido tras el intento de sobrepaso del Peugeot a, al menos, dos autos y un camión.
Producto del incidente vial, el conductor del Focus murió en el acto debido a la violencia del impacto. La víctima fatal fue identificada como Omar Edgardo Moreno, de 64 años y oriundo de Cervantes, según detalló el diario Río Negro.
En tanto, los tres sobrevivientes fueron asistidos por personal médico y luego trasladados de urgencia al hospital Francisco López Lima, de General Roca.
Una de las mujeres, que sería acompañante del conductor fallecido, sufrió heridas de extrema gravedad y tuvo que ser ingresada intubada, directamente al quirófano para ser sometida a una intervención. Según informaron medios locales, permanece internada en terapia intensiva.
En tanto, la mujer que conducía el Peugeot 307 también tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica, aunque se encontraba estable tras la operación. Por su parte, su acompañante sufrió una fractura de fémur y permanece fuera de peligro.
La brutalidad del choque fue tal que los ocupantes de los dos vehículos habían quedado atrapados entre los hierros. Ante esta situación, personal de Bomberos que llegaron al lugar tuvieron que utilizar máquinas neumáticas para rescatarlos.
El video, registro por un taxista que circulaba detrás de los vehículos al momento del hecho y llevaba una cámara instalada en su auto, será clave para la investigación. Las imágenes muestran una serie de sobrepasos e imprudencias previos al impacto realizados segundos antes del choque.
La Fiscalía que intervino en el caso ordenó una serie de pericias para reconstruir cómo ocurrió el accidente, mientras que el Ministerio Público Fiscal se abocará a determinar si existieron posibles responsabilidades penales. Las huellas sobre la Ruta Nacional 22, las posiciones en las que quedaron los dos vehículos y demás elementos serán fundamentales para la causa.
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