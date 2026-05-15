Brutal choque frontal en Río Negro: un muerto y tres heridos

En tanto, los tres sobrevivientes fueron asistidos por personal médico y luego trasladados de urgencia al hospital Francisco López Lima, de General Roca.

Una de las mujeres, que sería acompañante del conductor fallecido, sufrió heridas de extrema gravedad y tuvo que ser ingresada intubada, directamente al quirófano para ser sometida a una intervención. Según informaron medios locales, permanece internada en terapia intensiva.

choque fatal ruta 22 Violento choque frontal sobre la Ruta 22, en Río Negro

En tanto, la mujer que conducía el Peugeot 307 también tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica, aunque se encontraba estable tras la operación. Por su parte, su acompañante sufrió una fractura de fémur y permanece fuera de peligro.

La brutalidad del choque fue tal que los ocupantes de los dos vehículos habían quedado atrapados entre los hierros. Ante esta situación, personal de Bomberos que llegaron al lugar tuvieron que utilizar máquinas neumáticas para rescatarlos.

El video, registro por un taxista que circulaba detrás de los vehículos al momento del hecho y llevaba una cámara instalada en su auto, será clave para la investigación. Las imágenes muestran una serie de sobrepasos e imprudencias previos al impacto realizados segundos antes del choque.

La Fiscalía que intervino en el caso ordenó una serie de pericias para reconstruir cómo ocurrió el accidente, mientras que el Ministerio Público Fiscal se abocará a determinar si existieron posibles responsabilidades penales. Las huellas sobre la Ruta Nacional 22, las posiciones en las que quedaron los dos vehículos y demás elementos serán fundamentales para la causa.