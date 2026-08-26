Desastre en Nepal: al menos 22 muertos y casi 400 desaparecidos por una violenta riada
El desborde de un río impactó contra viviendas en el distrito de Rasuwa y provocó una emergencia en la frontera con Tíbet.
Una crecida devastadora del río Bhote Koshi golpeó este miércoles la región de Nuwakot, en Nepal, y dejó al menos 22 muertos y casi 400 turistas desaparecidos tras el desborde de un río en la frontera con China.
La avalancha arrastró casas, camiones y personas, mientras las autoridades desplegaron una búsqueda frenética entre los escombros. El Gobierno declaró el estado de desastre en la zona por un plazo de tres meses.
El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada que este miércoles alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país.
En ese sentido, señaló que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.
La inundación golpeó especialmente Syabrubesi, punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, y otras áreas utilizadas por peregrinos hindúes rumbo a Kailash Mansarovar.
Suman Chalise, un profesor de de 34 años, contó a la agencia de noticias AFP: “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas. Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”.
Más de 300 turistas desaparecidos
Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos tras la riada en el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati.
Entre ellos hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes.
El desglose incluye a 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.
La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.
Las inundaciones causaron además daños en rutas, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas y obligaron a desplegar helicópteros y equipos de seguridad para las labores de búsqueda y rescate.
Otra teoría sobre el origen del desastre
Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la inundación repentina del miércoles pudo tener su origen en una avalancha procedente de un glaciar.
El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida el miércoles, señalaron.
“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.
La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslavesporque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las lluvias intensas y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.
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