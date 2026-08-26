Desastre en Nepal: al menos 22 muertos y casi 400 desaparecidos por una violenta riada

Suman Chalise, un profesor de de 34 años, contó a la agencia de noticias AFP: “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas. Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”.

Más de 300 turistas desaparecidos

Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos tras la riada en el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati.

Entre ellos hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes.

Al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos tras la riada en el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati.

El desglose incluye a 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las inundaciones causaron además daños en rutas, mercados, asentamientos y obras hidroeléctricas y obligaron a desplegar helicópteros y equipos de seguridad para las labores de búsqueda y rescate.

Otra teoría sobre el origen del desastre

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la inundación repentina del miércoles pudo tener su origen en una avalancha procedente de un glaciar.

El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida el miércoles, señalaron.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslavesporque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las lluvias intensas y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.