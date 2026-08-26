Noruega busca albañiles: ofrecen sueldos de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes disponibles

Noruega busca albañiles, carpinteros y electricistas: hay 5.700 vacantes y pagan sueldos de hasta 6.500 euros.

Cuánto se puede ganar trabajando en la construcción en Noruega

El sector de la construcción en Noruega cuenta con salarios mínimos obligatorios fijados por convenio, aunque los montos varían según la experiencia y la especialidad.

Un peón sin experiencia puede arrancar con 240 coronas noruegas por hora, lo que equivale a entre 3.600 y 3.800 euros brutos al mes. Si ya tiene experiencia, el sueldo sube a un rango de 3.800 a 4.100 euros mensuales.

Para albañiles y carpinteros calificados, los salarios oscilan entre 4.200 y 4.800 euros brutos mensuales. Los electricistaspueden llegar a cobrar entre 4.400 y 5.100 euros, aunque deben cumplir requisitos específicos de homologación profesional.

En los puestos de mayor responsabilidad, como encargados de obra o soldadores especialistas, los sueldos pueden alcanzar los 5.200 a 6.500 euros brutos mensualeso incluso más.

Además, las horas extra se pagan con un recargo mínimo del 40% y, en muchos casos, la empresa cubre gastos de viaje, alojamiento y manutención si el trabajo requiere desplazamientos.

El país escandinavo enfrenta una escasez de mano de obra calificada y ofrece sueldos muy por encima de la media europea. Imagen creada con IA - Grok

Qué tener en cuenta antes de mudarse: requisitos, idioma y costo de vida

Aunque Noruega no integra la Unión Europea, sí forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE). Por eso, los ciudadanos españoles pueden trabajar allí sin necesidad de visado laboral, aunque deben cumplir con trámites administrativos como el registro ante las autoridades y la obtención de la HMS-kort, una tarjeta obligatoria para quienes trabajan en obras.

El idioma es un factor clave: en algunos proyectos internacionales se puede empezar solo con inglés, pero aprender noruego es fundamental para acceder a empleos estables y mejores condiciones.

El costo de vida en Noruega es elevado. Alquilar una habitación o un pequeño estudio puede costar entre 600 y 1.100 euros mensuales, y los gastos cotidianos también son altos. Además, los trabajadores extranjeros deben considerar la carga impositiva, aunque existe un sistema simplificado de retención fiscal (PAYE) para quienes cumplen ciertos requisitos.

Los perfiles más buscados son albañiles, carpinteros, encofradores, electricistas, fontaneros y soldadores, pero también hay demanda de especialistas en mantenimiento industrial y marítimo. El sector estima que, a mediano plazo, será necesario incorporar entre 10.000 y 15.000 profesionales más para cubrir la demanda.

Para un albañil español con experiencia, Noruega representa la posibilidad de duplicar o triplicar el salario habitual en España: los profesionales calificados pueden superar los 4.000 euros brutos mensuales, y los puestos más especializados llegan a los 6.500 euros.