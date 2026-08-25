Murió Dolly Parton: la decisión de Donald Trump que sorprendió a Estados Unidos

La enorme trayectoria de Dolly Parton

Dolly Parton nació en Tennessee y comenzó su carrera artística desde muy joven. Con el paso de los años se convirtió en una de las compositoras e intérpretes más reconocidas de Estados Unidos. Entre sus canciones más famosas se encuentran “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, esta última popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Además de su carrera musical, Parton se destacó como actriz, empresaria y filántropa. Vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Su influencia también llegó al ámbito social. A través de la Dolly Parton’s Imagination Library, impulsó durante décadas programas destinados a promover la lectura y acercar libros a niños.

La despedida de Donald Trump a Dolly Parton

La particular relación entre Dolly Parton y Donald Trump

El homenaje de Trump adquiere además un matiz particular por la historia entre ambos. Durante su primera presidencia, la administración del mandatario le ofreció a Parton dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad, una de las máximas distinciones civiles de Estados Unidos. Sin embargo, la cantante finalmente no aceptó el reconocimiento.

La primera vez, Parton explicó que no podía aceptar la distinción porque su esposo, Carl Dean, estaba enfermo y ella prefería permanecer junto a él. Cuando recibió una segunda propuesta, la situación había cambiado: la pandemia de coronavirus dificultaba los viajes y la realización de la ceremonia, por lo que volvió a declinarla.

“No pude aceptarla porque mi esposo estaba enfermo y luego me la ofrecieron nuevamente y no quise viajar por el COVID”, había explicado la artista en una entrevista con el programa Today.

La decisión no fue presentada por Parton como un rechazo político a Trump. De hecho, cuando posteriormente surgió la posibilidad de recibir la misma distinción durante la presidencia de Joe Biden, la cantante también manifestó sus reparos porque temía que aceptar el premio pudiera ser interpretado como una definición política.

“Ahora siento que si la acepto, estaré haciendo política”, había señalado entonces Parton, quien también sostuvo que no trabajaba pensando en recibir ese tipo de premios.

Esa posición fue consistente con la imagen que la cantante construyó durante décadas: una figura capaz de mantener una enorme popularidad entre públicos de distintas posiciones políticas sin convertirse en una representante partidaria.

Y es justamente ese antecedente el que vuelve todavía más llamativa la decisión anunciada ahora por Trump. Años después de que su administración intentara distinguirla en dos oportunidades, el presidente decidió rendirle homenaje tras su muerte con una medida de alcance nacional.

Las banderas estadounidenses serán colocadas a media asta durante una semana en memoria de Parton, en un reconocimiento que Trump justificó por la magnitud de su figura: “Nunca hubo nadie como ella, y nunca lo habrá”.