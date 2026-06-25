Desesperada búsqueda de la familia de Lucas Trejo tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela

Al momento de los terremotos, el futbolista se encontraba en Caracas junto a su equipo de cara al primer partido de la copa local que debían disputar ayer ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

Quién es Lucas Trejo

Lucas Trejo es un futbolista argentino que se desempeña como defensor central y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional. A lo largo de su carrera pasó por clubes de Argentina, Grecia, Estados Unidos, Colombia, México, Perú y Venezuela, donde desarrolló gran parte de su recorrido profesional.

Tras iniciar su camino en Europa, regresó al país para jugar en equipos como Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto.

Más tarde continuó su carrera en el exterior y tuvo uno de sus pasos más destacados en el fútbol venezolano, donde vistió las camisetas de Monagas SC, Deportivo Táchira, Zamora FC, Nueva Esparta FC y Portuguesa FC. Con Monagas se consagró campeón de la Primera División de Venezuela en 2017, uno de los logros más importantes de su trayectoria deportiva.

Terremotos en Venezuela: confirman más de 160 muertos

Venezuela fue sacudida por dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, que ocasionaron el colapso de edificios, daños severos en la infraestructura, interrupciones de servicios y un amplio operativo de rescate.

Los eventos telúricos ocurrieron a las 22:04 GMT y tuvieron su epicentro a 21 kilómetros al Este de la localidad de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 kilómetros al Oeste de Caracas.

La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves por la mañana que ya son 164 los muertos y que hay más 971 heridos.

Las autoridades declararon a La Guaira como zona de desastre, mientras se llevan a cabo las labores para localizar sobrevivientes entre los escombros.

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, manifestó Rodríguez durante la conferencia de prensa que brindó por la noche.