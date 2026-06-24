Videos: primeras imágenes de los terremotos que sacudieron Venezuela
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó dos sismos consecutivos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5, causando enormes daños materiales y, según ese organismo, muertes que podrían superar el millar.
En las últimas horas comenzaron a circular videos de la devastación que produjeron dos sismos consecutivos que sacudieron a Venezuela este miércoles: el primero de magnitud 7,2 y luego otro de 7,5, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
Los eventos telúricos ocurrieron a las 22:04 GMT y tuvieron su epicentro a 21 kilómetros al Este de la localidad de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 kilómetros al Oeste de Caracas.
No obstante, la capital venezolana fue una de las ciudades más afectadas, como puede apreciarse en las imágenes difundidas por agencias noticiosas internacionales y por usuarios de redes sociales.
Si bien todavía no existe información oficial, el USGS indicó que “es probable que haya un gran número de víctimas y grandes daños y que el desastre sea generalizado”, estimando inicialmente que el número de muertes podría superar largamente el millar, con enormes pérdidas materiales.
De hecho, los terremotos afectaron la zona de la costa central venezolana, habiéndose sentido con intensidad en la capital del país y en zonas de Colombia, Curazao, Aruba y el Caribe Neerlandés (región conformada por las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba).
Si bien por el momento no se conoce la magnitud total de los daños, se sabe que colapsaron edificios y viviendas, obligando a la evacuación de numerosas construcciones en Caracas que sufrieron daños, con grietas en departamentos y rotura de vidrios. También hubo caída de postes en la vía pública.
Las citadas agencias de noticias hablan de escenas de pánico en la zona comercial de la capital, donde centenares de personas salieron de viviendas, comercios y oficiales ubicadas en los temblorosos edificios para buscar refugio en la calle.
Por otro lado, se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, así como avisos preventivos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos.
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