Videos: primeras imágenes de los terremotos que sacudieron Venezuela

De hecho, los terremotos afectaron la zona de la costa central venezolana, habiéndose sentido con intensidad en la capital del país y en zonas de Colombia, Curazao, Aruba y el Caribe Neerlandés (región conformada por las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba).

Si bien por el momento no se conoce la magnitud total de los daños, se sabe que colapsaron edificios y viviendas, obligando a la evacuación de numerosas construcciones en Caracas que sufrieron daños, con grietas en departamentos y rotura de vidrios. También hubo caída de postes en la vía pública.

venezuela Primeras imágenes del devastador terremoto en Venezuela.

Las citadas agencias de noticias hablan de escenas de pánico en la zona comercial de la capital, donde centenares de personas salieron de viviendas, comercios y oficiales ubicadas en los temblorosos edificios para buscar refugio en la calle.

Por otro lado, se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, así como avisos preventivos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos.