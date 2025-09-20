Confirman encuentro de Javier Milei con Donald Trump en Nueva York: la agenda del Presidente
El mandatario argentino, que este domingo parte a los Estados Unidos, logró la concreción de una reunión bilateral con su par estadounidense. ¿Cuándo será?
Como ya se informó, Javier Milei viajará este domingo a Nueva York, donde será parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y recibirá el Global Citizen Award, un premio que destaca las reformas económicas que lleva adelante en el país, otorgado por el Atlantic Council.
El Presidente permanecerá en los Estados Unidos durante cuatro días, y mantendrá una reunión con su par del país anfitrión, Donald Trump, según confirmó este sábado Cancillería mediante redes sociales.
“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Gerardo Werthein.
Una reunión bilateral con urgencias de la gestión libertaria
El encuentro, que pudo concretarse en las últimas horas, tiene como único objetivo lograr el respaldo del mandatario estadounidense en un cuadro de gran debilidad política de Javier Milei, que enfrenta las elecciones legislativas del 26 de octubre acosado por el frente económico y financiero.
Un frente que necesita de manera urgente recursos para sostener el programa cortoplacista instrumentado por el Presidente y el ministro Luis Caputo, que se basa en mantener el dólar en máximos “aceptables” hasta el proceso electoral de medio tiempo.
No solo de política sobrevive el plan de Milei: también necesita dólares
En concreto, el respaldo buscado en los Estados Unidos no solo es político sino, muy especialmente, financiero: el Gobierno espera con ansiedad un préstamo directo de la administración trumpista para hacer frente a los vencimientos de deuda del año próximo, lo que -en teoría- le permitiría alejar los fantasmas que sobrevuelan el mercado financiero y así contener la volatilidad que impulsa el dólar y el riesgo país.
Así lo reconoció el viernes último el propio Javier Milei en Córdoba, donde sostuvo que “estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados” en la concreción de un préstamo directo de la gestión Trump, gran aliado internacional del libertario.
Así se había comprometido en abril el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien al visitar nuestro país declaró que “si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el ESF”.
El Fondo de Estabilización Cambiaria (o Exchange Stabilization Fund, en inglés) del Tesoro norteamericano, una línea especial de crédito para fortalecer reservas en contexto de turbulencias, compuesto por tres tipos de activos: dólares estadounidenses, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro (DEG), que es un activo de reserva internacional creado por el FMI.
El antecedente más conocido del uso que hizo Estados Unidos de un ESF, fue en 1995, cuando la administración de Bill Clinton autorizó un préstamo de U$D20.000 millones a México, tras la crisis conocida como “Efecto Tequila”, marcada por devaluaciones y gravísimos problemas de liquidez.
La agenda de Javier Milei en los Estados Unidos
Según lo informado oficialmente, Javier Milei arribará a Nueva York a las 9.30 del próximo lunes, y a las 18 se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, con la participación del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni.
Será el martes cuando, desde las 10.45, el Presidente asistirá a la intervención de Donald Trump en el debate general de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas, y dos horas más tarde se concretará el encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Hacia la noche también será parte una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario