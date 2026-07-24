El Gobierno relativizó el impacto de los nuevos aranceles de Donald Trump

El Gobierno nacional salió a bajarle el tono a los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que la decisión no provocará un impacto significativo sobre la economía argentina. En la Casa Rosada entienden que, dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Washington, la Argentina quedó en una posición más favorable que otros países, ya que fue alcanzada por una de las alícuotas más bajas previstas en el paquete de medidas.