El Gobierno relativizó el impacto de los nuevos aranceles de Donald Trump
Desde Casa Rosada aseguran que la medida tendrá un efecto acotado sobre la Argentina y destacan que el país quedó entre los alcanzados por la alícuota más baja.
El Gobierno nacional salió a bajarle el tono a los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que la decisión no provocará un impacto significativo sobre la economía argentina. En la Casa Rosada entienden que, dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Washington, la Argentina quedó en una posición más favorable que otros países, ya que fue alcanzada por una de las alícuotas más bajas previstas en el paquete de medidas.
El nuevo régimen arancelario alcanza a decenas de países y contempla gravámenes de entre el 10% y el 12,6% para distintos productos importados. En ese contexto, el oficialismo considera que la situación argentina no representa un escenario de especial preocupación y apuesta a que las consecuencias sobre el comercio bilateral sean limitadas.
Desde el Ejecutivo también sostienen que el vínculo político entre el presidente Javier Milei y Trump contribuyó a que la Argentina no recibiera un tratamiento más severo. Sin embargo, reconocen que aún resta conocer cómo se implementarán algunos aspectos de la medida y si habrá nuevas instancias de negociación entre ambos gobiernos.
En medio del debate por las consecuencias del anuncio estadounidense, el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que la decisión de Trump genera un escenario complejo a nivel internacional, aunque buscó transmitir tranquilidad respecto de sus efectos en el plano local. "En este momento, hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina donde sanciona o aumenta los aranceles. Y estos shocks externos golpean", sostuvo el funcionario.
No obstante, aclaró que el impacto sobre la actividad económica argentina sería reducido. "Más allá de esa suba que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien", agregó.
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