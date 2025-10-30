Detuvieron a otros cinco sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre

La fiscal comparó la investigación como "el hilo de Ariadna" y su papel en este proceso no es preocuparse por dónde están las joyas sino mantenerse «firme» para tratar de encontrarlas.

Los últimos arrestos se produjeron la misma noche que los dos detenidos el pasado sábado -que reconocieron “parcialmente” su participación en el golpe- fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.

Esos dos hombres, de unos treinta años, "admitieron parcialmente los hechos", explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde. Se sospecha que fueron ellos quienes «entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas», precisó.

Según la fiscal, los dos arrestados en una primera redada tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, en concreto, precisó, por tratar de robar un cajero automático estrellando contra él un coche.

Alrededor de cien investigadores de la Brigada de represión del bandas organizadas (BRB, en sus siglas en francés) y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón y con cualquier otro posible cómplice del robo en el Louvre el 19 de octubre pasado.