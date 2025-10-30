Detuvieron a otros cinco sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre
Uno de los detenidos tendría vínculo directo con el robo gracias a pruebas de ADN, informó la fiscalía de París.
Cinco nuevos sospechosos fueron detenidos en el marco de la investigación por el robo de las joyas del Louvre, según informó este jueves la fiscala de París Laure Beccuau en una entrevista en la radio RTL. Beccuau precisó que las detenciones fueron en París y en Seine-Saint-Denis, y que, pese a los registros efectuados, todavía no se ha encontrado el botín.
La noticia llega después de que, el sábado por la noche, la policía judicial francesa detuviera a dos hombres a los que consideraba sospechosos de haber participado en el robo. Según la Fiscalía, al menos uno de los hombres fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba tomar un vuelo con destino a Argelia.
Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores”, y estos tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió.
Según Beccuau, las confesiones de ambos hombres no han aportado mucha información y, hasta ahora, los investigadores cuentan sobre todo con las pruebas que han ido reuniendo. Uno de los sospechosos admitió haber estado presente en el lugar del robo, aunque no concretó si se encontraba en la Galería Apolo, donde los ladrones efectuaron una rápida incursión y robaron las joyas. La fiscal quiso dejar claro que las nuevas detenciones no están relacionadas con las declaraciones de los dos primeros imputados, y remarcó que, según sus antecedentes, no forman parte de la élite del crimen organizado.
El valor material de las joyas fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es inestimable, según los expertos.
La fiscal comparó la investigación como "el hilo de Ariadna" y su papel en este proceso no es preocuparse por dónde están las joyas sino mantenerse «firme» para tratar de encontrarlas.
Los últimos arrestos se produjeron la misma noche que los dos detenidos el pasado sábado -que reconocieron “parcialmente” su participación en el golpe- fueron imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.
Esos dos hombres, de unos treinta años, "admitieron parcialmente los hechos", explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde. Se sospecha que fueron ellos quienes «entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas», precisó.
Según la fiscal, los dos arrestados en una primera redada tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado, en concreto, precisó, por tratar de robar un cajero automático estrellando contra él un coche.
Alrededor de cien investigadores de la Brigada de represión del bandas organizadas (BRB, en sus siglas en francés) y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) trabajan para tratar de dar con el cuarto ladrón y con cualquier otro posible cómplice del robo en el Louvre el 19 de octubre pasado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario