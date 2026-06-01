Gustavo Alfaro definió la lista de Paraguay para el Mundial 2026: los 26 convocados

La expectativa en el país vecino es enorme. Después de varios años alejada de las grandes citas internacionales, la Albirroja vuelve a disputar una Copa del Mundo con la ilusión de recuperar protagonismo. Con una mezcla de experiencia, juventud y una importante influencia del fútbol argentino en su plantel, el equipo del "Lechuga" buscará dar pelea en un torneo que representa una oportunidad histórica para volver a posicionarse entre las selecciones más competitivas del continente.

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Varios jugadores del fútbol argentino en la lista de Paraguay

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es la importante presencia de futbolistas vinculados al fútbol argentino. Varios de los elegidos militan actualmente en clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), mientras que otros tuvieron pasos recientes por distintas instituciones del país, una situación que le aporta conocimiento y experiencia en competencias de alto nivel dentro de Sudamérica.

En el arco aparecen tres opciones para pelear por la titularidad: Orlando Gill, actualmente en San Lorenzo, junto a Roberto Fernández y Gastón Olveira. Los tres buscarán convencer al entrenador durante los entrenamientos previos al estreno mundialista.

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La defensa presenta una combinación de experiencia y actualidad. Entre los convocados figuran José Canale, de Lanús, además de referentes como Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso y otros nombres que aportan variantes para distintos esquemas.

En la mitad de la cancha, Alfaro apostó por futbolistas con dinámica, despliegue y capacidad de recuperación. Allí aparecen jugadores como Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Ramón Sosa y Matías Galarza, quien regresará a River tras finalizar su etapa en la MLS.

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La ofensiva es el sector donde más se perciben los cambios. Sin Bareiro ni Romero, el entrenador depositó su confianza en nombres como Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, actualmente en Independiente, Isidro Pitta, Álex Arce, de Independiente Rivadavia, además de Julio Enciso y Antonio Sanabria.

La lista definitiva de convocados por Gustavo Alfaro al Mundial 2026

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