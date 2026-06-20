Devastador incendio en un hotel de lujo en República Dominicana provocó una masiva evacuación

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) manifestó que "las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar". Además, el organismo agregó: "Como parte de las acciones de protección a la vida y la seguridad de las personas, fueron evacuados aproximadamente 1690 huéspedes del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar".

En los materiales audiovisuales difundidos en las últimas horas se observan enormes columnas de humo que contrastan con el escenario de palmeras y aguas cristalinas, mientras decenas de personas corren desconcertadas y atemorizadas.

Además del cuerpo de bomberos, en la zona trabajaron ocho unidades de salud, un contingente de la Policía Nacional, dos drones y una unidad de la Digesett y de Obras Públicas, según reportaron los medios locales. La labor conjunta de todos estos efectivos hizo posible la evacuación de los cientos de turistas alojados en el establecimiento.

Hasta el momento, no se ha notificado a los hoteles vecinos sobre una posible suspensión de sus operaciones. En tanto, dos camiones cisterna, tres grúas de plataforma y dos ambulancias continúan desplegados en la zona realizando tareas de vigilancia activa.

Se confirmó que el otro complejo cercano de la cadena Viva Wyndham, el Dominicus Palace, no sufrió daños a causa del incendio y mantiene su actividad con normalidad.