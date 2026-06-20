Devastador incendio en un hotel de lujo en República Dominicana provocó una masiva evacuación
Las llamas afectaron una extensa zona del complejo Vivas Dominicus, obligando la evacuación masiva de turistas; se reportó al menos un fallecido.
El hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en la localidad costera de Bayahíbe, República Dominicana, fue consumido por un incendio este viernes. El siniestro dejó al menos una víctima fatal y forzó el desalojo de más de 1600 huéspedes. El fuego afectó una parte significativa del complejo turístico, y los registros audiovisuales del evento se volvieron virales en diversas plataformas digitales.
De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades dominicanas, el incendio se extendió con rapidez debido a que varias estructuras del resort estaban construidas con materiales de origen vegetal, como los techos de paja y caña, típicos de ciertos sectores del establecimiento.
El periódico local Listín Diario informó que una persona fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, aunque no se precisó su estado de salud actual. En el operativo de respuesta intervinieron 11 compañías de bomberos y personal del Sistema de Emergencia 911.
Posteriormente, las autoridades confirmaron el deceso de una turista de nacionalidad italiana, de 46 años. Benito Kelly, médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, detalló a la prensa local que "falleció a consecuencia de inhalación masiva de humo cuando se encontraba en medio de un incendio que se produjo en el hotel donde estaban alojados".
Según la reconstrucción de los hechos, el fuego siguió propagándose hasta que los equipos de emergencia lograron dominarlo. Pese a haber controlado la situación, las autoridades aún no han publicado un informe oficial que determine las causas del siniestro ni el alcance de los perjuicios materiales.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) manifestó que "las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar". Además, el organismo agregó: "Como parte de las acciones de protección a la vida y la seguridad de las personas, fueron evacuados aproximadamente 1690 huéspedes del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar".
En los materiales audiovisuales difundidos en las últimas horas se observan enormes columnas de humo que contrastan con el escenario de palmeras y aguas cristalinas, mientras decenas de personas corren desconcertadas y atemorizadas.
Además del cuerpo de bomberos, en la zona trabajaron ocho unidades de salud, un contingente de la Policía Nacional, dos drones y una unidad de la Digesett y de Obras Públicas, según reportaron los medios locales. La labor conjunta de todos estos efectivos hizo posible la evacuación de los cientos de turistas alojados en el establecimiento.
Hasta el momento, no se ha notificado a los hoteles vecinos sobre una posible suspensión de sus operaciones. En tanto, dos camiones cisterna, tres grúas de plataforma y dos ambulancias continúan desplegados en la zona realizando tareas de vigilancia activa.
Se confirmó que el otro complejo cercano de la cadena Viva Wyndham, el Dominicus Palace, no sufrió daños a causa del incendio y mantiene su actividad con normalidad.
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