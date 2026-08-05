Una maestra jardinera gana US$10.400 al mes con un trabajo desde la mesa de su cocina: cómo lo hizo
Una docente de jardín de infantes logró generar increíbles ganancias pasivas vendiendo su propio material educativo online. Conocé las claves de su trabajo.
La inspiradora historia de Becky Powell demuestra que las grandes oportunidades de trabajo pueden surgir en cualquier momento. Esta docente de jardín de infantes logró construir un negocio sumamente rentable desde la mesa de su cocina, aprovechando el tiempo libre durante su licencia por maternidad para diseñar novedosos recursos educativos.
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Cómo la docente transformó su experiencia en un gran negocio
Todo comenzó hace ocho años, cuando un amigo le sugirió usar el horario de siesta de su bebé para ganar un dinero extra. Así fue como la educadora descubrió Teachers Pay Teachers, una plataforma virtual donde los profesionales pueden vender planes de estudio y actividades. Powell abrió su tienda "Sight Word Activities", enfocada especialmente en la alfabetización de niños pequeños, considerando a sus propios alumnos como sus "clientes" de prueba.
Lo que inició con ventas tímidas para cubrir pequeños gastos del hogar, se transformó rápidamente en un ingreso espectacular. Según los registros, su tienda facturó 125.500 dólares en su último año, promediando unos 10.400 dólares mensuales. Lo más destacado es que hoy le dedica apenas 10 horas semanales al emprendimiento y afirma que "las ventas siguen llegando" incluso cuando no trabaja activamente, gracias a la sólida base pasiva que construyó.
El éxito familiar gracias al emprendimiento y el dinero extra
El enorme triunfo de Powell inspiró a su marido, Jerome, un ingeniero informático, a lanzar su propia tienda de archivos editables en 2019, sumando unos 50.000 dólares adicionales al año. Siguiendo el consejo de su asesor fiscal, la pareja combinó ambas operaciones comerciales para tributar de forma conjunta, optimizando sus beneficios y suscribiéndose como vendedores premium para retener el 80% de las ganancias.
Con este impactante ingreso paralelo, la familia no solo logró cancelar todas sus obligaciones financieras, como el pago de su hipoteca y las deudas estudiantiles de ambos, sino que también pudieron darse grandes lujos personales. Destinaron gran parte del capital a viajes soñados, llevando a sus dos hijos a disfrutar de Disneyland y realizando una escapada romántica a las paradisíacas playas de Aruba.
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