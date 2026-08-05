Una maestra jardinera gana US$10.400 al mes con un trabajo desde la mesa de su cocina: cómo lo hizo

Lo que inició con ventas tímidas para cubrir pequeños gastos del hogar, se transformó rápidamente en un ingreso espectacular. Según los registros, su tienda facturó 125.500 dólares en su último año, promediando unos 10.400 dólares mensuales. Lo más destacado es que hoy le dedica apenas 10 horas semanales al emprendimiento y afirma que "las ventas siguen llegando" incluso cuando no trabaja activamente, gracias a la sólida base pasiva que construyó.