Tiene 50 años, trabaja solo un día por semana tras dejar su empleo de siempre y gana US$117.000 por mes

Para lograr ventas que promedian los 117.000 dólares al mes trabajando un solo día a la semana, la estrategia central de O'Dell fue la delegación inteligente. Contrató a un equipo de diseñadores gráficos para crear los patrones y a personal especializado para el corte de las telas y el manejo de los envíos. De esta manera, el dueño solo dedica su única jornada laboral semanal a probar muestras de colores, aprobar los diseños finales y planificar el marketing, permitiendo que el negocio opere prácticamente en piloto automático.