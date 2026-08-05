Tiene 50 años, trabaja solo un día por semana tras dejar su empleo de siempre y gana US$117.000 por mes
Conocé la exitosa historia de un enfermero que logró generar enormes ingresos con un nuevo empleo secundario invirtiendo muy pocas horas de su semana.
Mike O'Dell encontró la fórmula perfecta para equilibrar su vida financiera y personal. Este emprendedor logró construir un empleo secundario sumamente exitoso dedicado a la venta de kits de acolchados. Gracias a esta ingeniosa iniciativa, factura cifras millonarias dedicándole apenas una jornada de trabajo a la semana.
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Las claves de su nuevo empleo y el éxito empresarial
El estadounidense de 50 años fundó su empresa, Legit Kits, en el año 2020. La brillante idea surgió luego de diseñarle unas mantas temáticas de Star Wars a sus hijos utilizando una técnica simplificada de costura sobre papel. Al notar el enorme potencial de este método, decidió comercializar los kits para facilitarles la tarea a otros aficionados de las manualidades.
Para lograr ventas que promedian los 117.000 dólares al mes trabajando un solo día a la semana, la estrategia central de O'Dell fue la delegación inteligente. Contrató a un equipo de diseñadores gráficos para crear los patrones y a personal especializado para el corte de las telas y el manejo de los envíos. De esta manera, el dueño solo dedica su única jornada laboral semanal a probar muestras de colores, aprobar los diseños finales y planificar el marketing, permitiendo que el negocio opere prácticamente en piloto automático.
Curiosamente, y a pesar de lo que sugiere el título de su hazaña viral, Mike decidió mantener como red de seguridad su trabajo habitual de tiempo completo como enfermero anestesista, donde percibe 240.000 dólares anuales. Esta decisión le quita la presión de tener que extraer un salario de subsistencia de su emprendimiento, permitiéndole reinvertir las ganancias y afrontar sin miedo las fluctuaciones de la economía o los aumentos en las tarifas de importación de sus materias primas asiáticas.
"El agotamiento que siento en el hospital alimenta mi energía para hacer otra cosa por mí mismo. Le baja el volumen a todo cuando todos están enojados en el trabajo", confesó el creativo CEO. Gracias a esta sólida estabilidad financiera y emocional, su pujante empresa logró facturar 1.25 millones de dólares en ventas online durante la última temporada.
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