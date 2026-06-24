Devastadores terremotos en Venezuela: declararon la emergencia nacional
Además de las enormes pérdidas materiales, hay personas heridas, fallecidas y desaparecidas, según las primeras informaciones oficiales.
A través de un mensaje oficial, el Gobierno de Veneuzela dio un parte sobre los dos terremotos que, alrededor de las 6 de la tarde (hora local), devastaron una vasta región del territorio venezolano.
Se confirmó que se trató de dos sismos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5, seguidos de más de 20 réplicas, indicó, afirmando que se produjeron derrumbes de edificios, particularmente en Caracas, pero también en otras ciudades.
En ese sentido, en el mensaje oficial se declaró el estado de emergencia nacional por el desastre y se pidió “mantener la unión y la calma para salvar vidas” mientras se llevan a cabo las tareas de rescate de las personas que pudieron haber quedado bajo los edificios que colapsaron, particularmente en la capital venezolana
Aunque no se dieron cifras, se habló de personas heridas, además de brindar solidaridad con las familias que hayan sufrido fallecimientos entre sus miembros, advirtiendo asimismo sobre personas desaparecidas que estarían siendo buscadas de entre los escombros.
Del mismo modo, se informó que hay “afectación en servicio públicos”, especialmente en lo referido al suministro de gas pero también en cuento al servicio eléctrico y agua, con paralización de los servicios ferroviarios y del subterráneo caraqueño.
Poco antes del mensaje al país, el ministro del Interior Diosdado Cabello había hablado de varios inmuebles derrumbados y “algunos lesionados”, precisando que la región afectada por los terremotos incluía los estados de Trujillo, Carabobo, Aragua, Falcón, Miranda y La Guaira.
Según informan medios locales, los dos terremotos ocurridos este miércoles están entre los más fuertes sufridos en tiempos recientes: los últimos dos registrados fueron el de Cariaco (en el Noreste del país) de 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 personas fallecidas.
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que busquen “refugio seguro”
En tanto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas indicó que “sigue de cerca” las consecuencias de los fuertes terremotos que sacudieron al territorio venezolano, e instó a los ciudadanos de ese país a adoptar medidas preventivas como buscar “refugio seguro”.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la representación diplomática señaló que está “monitoreando de cerca las secuelas” de los dos movimientos telúricos y recomendó a los estadounidenses que se encuentran en el país caribeño seguir las actualizaciones disponibles a través del Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).
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