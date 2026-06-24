Devastadores terremotos en Venezuela: declararon la emergencia nacional

Del mismo modo, se informó que hay “afectación en servicio públicos”, especialmente en lo referido al suministro de gas pero también en cuento al servicio eléctrico y agua, con paralización de los servicios ferroviarios y del subterráneo caraqueño.

Poco antes del mensaje al país, el ministro del Interior Diosdado Cabello había hablado de varios inmuebles derrumbados y “algunos lesionados”, precisando que la región afectada por los terremotos incluía los estados de Trujillo, Carabobo, Aragua, Falcón, Miranda y La Guaira.

Según informan medios locales, los dos terremotos ocurridos este miércoles están entre los más fuertes sufridos en tiempos recientes: los últimos dos registrados fueron el de Cariaco (en el Noreste del país) de 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 personas fallecidas.

Embed - Presidenta (E) se dirige al país para ofrecer un balance tras el terremoto de magnitud 7,5

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que busquen “refugio seguro”

En tanto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas indicó que “sigue de cerca” las consecuencias de los fuertes terremotos que sacudieron al territorio venezolano, e instó a los ciudadanos de ese país a adoptar medidas preventivas como buscar “refugio seguro”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la representación diplomática señaló que está “monitoreando de cerca las secuelas” de los dos movimientos telúricos y recomendó a los estadounidenses que se encuentran en el país caribeño seguir las actualizaciones disponibles a través del Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).