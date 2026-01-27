Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: por qué se conmemora el 27 de enero

“En el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto (27 de enero), desde DAIA nos sumamos a la campaña global #WeRemember”, publicaron este martes desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, adhiriéndose así al lema de este año: nosotros recordamos.

En la publicación realizada a través de la red social X, compartieron fotos de los directivos Alberto Zimerman, Marina Degtiar, Gabriel Anmuth, Pablo Soskin y Marcelo Guckeinheimer sumándose a esta iniciativa internacional que convoca a recordar a las víctimas de la Shoá, honrar su memoria y reafirmar el compromiso con la verdad, la educación y la lucha contra el antisemitismo y toda forma de odio. “Recordar es un acto de responsabilidad. La memoria es un compromiso colectivo”, expresaron.

Por su parte, desde la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), publicaron: “En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la memoria. Honramos a los 6 millones de judíos asesinados y a todas las víctimas de la barbarie nazi. Que el pasado nos enseñe a construir un presente y un futuro sin odio”.