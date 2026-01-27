Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: por qué se conmemora el 27 de enero
La efeméride sirve como un recordatorio para concientizar sobre los peligros del odio, la intolerancia y el antisemitismo.
El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se conmemora cada 27 de enero con el objetivo de concientizar sobre los peligros del odio, la intolerancia y el antisemitismo. La efeméride recuerda los asesinatos y torturas de millones de personas por el genocidio que llevó adelante el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de noviembre de 2005 a través de la Resolución 60/7 en memoria de las víctimas del Holocausto. Durante esa jornada también se estableció el Programa de Divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas.
La elección de la fecha tiene un significado: el 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas ingresaron al campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau y lo liberaron.
El predio había sido montado por el el régimen de la Alemania Nazi en territorios de Polonia ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, más de un millón de personas fueron asesinadas, entre ellas judíos, gitanos, personas con discapacidad, prisioneros políticos y homosexuales.
Por estos motivos, la efeméride es una invitación a recordar, reflexionar y actuar para que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir jamás.
“En el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto (27 de enero), desde DAIA nos sumamos a la campaña global #WeRemember”, publicaron este martes desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, adhiriéndose así al lema de este año: nosotros recordamos.
En la publicación realizada a través de la red social X, compartieron fotos de los directivos Alberto Zimerman, Marina Degtiar, Gabriel Anmuth, Pablo Soskin y Marcelo Guckeinheimer sumándose a esta iniciativa internacional que convoca a recordar a las víctimas de la Shoá, honrar su memoria y reafirmar el compromiso con la verdad, la educación y la lucha contra el antisemitismo y toda forma de odio. “Recordar es un acto de responsabilidad. La memoria es un compromiso colectivo”, expresaron.
Por su parte, desde la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), publicaron: “En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la memoria. Honramos a los 6 millones de judíos asesinados y a todas las víctimas de la barbarie nazi. Que el pasado nos enseñe a construir un presente y un futuro sin odio”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario