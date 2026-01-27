Video: estudiantes venezolanos increparon a Delcy Rodríguez en plena universidad
Dirigentes estudiantiles aprovecharon una visita oficial a la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación de presos políticos y confrontaron cara a cara a la líder chavista.
Un momento de alta tensión política se vivió en la Universidad Central de Venezuela cuando un grupo de estudiantes universitarios encaró a Delcy Rodríguez durante una visita oficial. El episodio, registrado en video y rápidamente difundido en redes sociales, mostró a dirigentes estudiantiles reclamándole a la presidenta encargada la liberación de presos políticos en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a la situación de los derechos humanos en el país.
El principal interlocutor fue Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, quien se acercó a Rodríguez con una remera que llevaba impreso el reclamo por la excarcelación de detenidos. A viva voz, el dirigente estudiantil mencionó casos puntuales y aseguró que “hay más de 200 jóvenes presos políticos en este país”, en una escena poco habitual dentro de un ámbito universitario bajo la mirada del poder político.
En el intercambio, captado de manera fragmentada por el ruido ambiente, Delcy respondió que el Gobierno trabaja “por la convivencia democrática” y pidió responsabilidad a los actores políticos. Sin embargo, Suárez la interrumpió y redobló el reclamo, señalando el sufrimiento de las familias de los detenidos. “Por la libertad de todos los presos. Esto debiera acabar… lo que están viviendo los familiares fuera de los centros de detención… están sufriendo mucho”, expresó el estudiante.
La conversación se volvió cada vez más tensa. Rodríguez sostuvo que existen organizaciones no gubernamentales que supuestamente cobran dinero a los familiares de los detenidos, una acusación que fue rechazada en reiteradas oportunidades por entidades como el Foro Penal, dedicada al seguimiento de las excarcelaciones.
Mientras el audio del video se entrecorta, se percibe un ida y vuelta constante hasta que la dirigente chavista elevó el tono y reclamó ser escuchada. “Déjame hablar. Yo ya te escuché. El problema es que si no escuchas al otro… Los políticos deben tener un ejercicio responsable. Ya basta de mentir, ya basta de manipular”, lanzó.
Lejos de dar marcha atrás, Suárez insistió y aseguró que existe una lista de cientos de personas privadas de la libertad, mientras familiares permanecen en las inmediaciones de los centros de detención reclamando respuestas. Poco después, Rodríguez se retiró del lugar, y el episodio concluyó con los estudiantes coreando al unísono: “Libérenlos a todos”.
El Gobierno venezolano sostiene que desde diciembre se liberaron más de 800 detenidos, aunque organizaciones independientes como el Foro Penal reducen esa cifra a poco más de 260. El video del cruce volvió a poner en primer plano la brecha entre el discurso oficial y las denuncias de la oposición y la sociedad civil, además de reflejar el rol activo que buscan asumir los estudiantes en un escenario político cada vez más polarizado.
