Video: estudiantes venezolanos increparon a Delcy Rodríguez en plena universidad

Lejos de dar marcha atrás, Suárez insistió y aseguró que existe una lista de cientos de personas privadas de la libertad, mientras familiares permanecen en las inmediaciones de los centros de detención reclamando respuestas. Poco después, Rodríguez se retiró del lugar, y el episodio concluyó con los estudiantes coreando al unísono: “Libérenlos a todos”.

El Gobierno venezolano sostiene que desde diciembre se liberaron más de 800 detenidos, aunque organizaciones independientes como el Foro Penal reducen esa cifra a poco más de 260. El video del cruce volvió a poner en primer plano la brecha entre el discurso oficial y las denuncias de la oposición y la sociedad civil, además de reflejar el rol activo que buscan asumir los estudiantes en un escenario político cada vez más polarizado.