A un mes de la captura de Nicolás Maduro, ¿qué pasará con el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela?
La Vicepresidente de Nicolás Maduro asumió dos días después de la captura del mandatario y esta semana intentó separarse de la agenda de Estados Unidos.
Delcy Rodríguez asumió el 5 de enero pasado de manera temporal la presidencia de Venezuela tras la captura y traslado de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. A casi un mes de la "Operación Resolución Absoluta", el Poder Ejecutivo bolivariano sigue en manos de su titular interina y así podría permanecer hasta tanto no cambie el estatus del mandatario.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela nombró presidenta a Delcy Rodríguez horas después del bombardeo en el que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran secuestrados por orden de Washington DC para comparecer ante la justicia de Nueva York en una causa por supuesto narcoterrorismo.
"Vista la agresión militar extranjera suscitada el 3 de enero del 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, esta sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (...) declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la república", indicaron los miembros del máximo tribunal.
El fallo del TSJ es clave en el devenir político de Rodríguez porque confirma que Nicolás Maduro Moros fue secuestrado -lo que es una "falta temporal"-, y cita el artículo 234 de la Carta Magna del país, en el cual consta que "las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más".
"Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta", cierra el artículo citado en el fallo, que le da a Rodríguez hasta el 5 de abril para resolver su continuidad al frente del Poder Ejecutivo.
Por el contrario, se considera "falta absoluta" si el mandatario fallece; si está médicamente incapacitado para gobernar; si renuncia o si es destituido por el Tribunal Supremo de Justicia.
En el artículo 233 de la Constitución venezolana consta que "si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes", y durante ese período la Vicepresidenta debe ejercer el Poder Ejecutivo.
Un mes del gobierno interino de Delcy Rodríguez
Una de las primeras declaraciones de Donald Trump sobre el porvenir de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro fue que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y su titular, Marco Rubio, se harían "cargo" del gobierno en Caracas.
Luego la Casa Blanca bajó el tono de sus declaraciones y eso significó la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que estaban rotas desde 2019. Nada de eso impidió a las fuerzas estadounidenses seguir poniendo presión en el Caribe con la captura de buques petroleros -con o sin bandera rusa-.
Mientras tanto, en las pocas semanas que lleva de gobierno Delcy Rodríguez liberó a cerca de un centenar de presos políticos que estaban retenidos en distintos centros de detención -aunque todavía no se produjo la devolución de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani- y pidió que el conflicto político en Venezuela sea cosa sólo de los actores locales, sin injerencia internacional.
"Ya basta de órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela", bramó el domingo pasado la mandataria en funciones, quien al día siguiente se presentó en la Asamblea Nacional para el debate sobre la legislación en materia de hidrocarburos.
"No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada", expresó el lunes Rodríguez, para quien las relaciones con Estados Unidos "deben ser de respeto".
