A un mes de la captura de Nicolás Maduro, ¿qué pasará con el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela?

Por el contrario, se considera "falta absoluta" si el mandatario fallece; si está médicamente incapacitado para gobernar; si renuncia o si es destituido por el Tribunal Supremo de Justicia.

delcy

En el artículo 233 de la Constitución venezolana consta que "si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes", y durante ese período la Vicepresidenta debe ejercer el Poder Ejecutivo.

Un mes del gobierno interino de Delcy Rodríguez

Una de las primeras declaraciones de Donald Trump sobre el porvenir de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro fue que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y su titular, Marco Rubio, se harían "cargo" del gobierno en Caracas.

Luego la Casa Blanca bajó el tono de sus declaraciones y eso significó la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que estaban rotas desde 2019. Nada de eso impidió a las fuerzas estadounidenses seguir poniendo presión en el Caribe con la captura de buques petroleros -con o sin bandera rusa-.

Mientras tanto, en las pocas semanas que lleva de gobierno Delcy Rodríguez liberó a cerca de un centenar de presos políticos que estaban retenidos en distintos centros de detención -aunque todavía no se produjo la devolución de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani- y pidió que el conflicto político en Venezuela sea cosa sólo de los actores locales, sin injerencia internacional.

delcy rodríguez vicepresidenta

"Ya basta de órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela", bramó el domingo pasado la mandataria en funciones, quien al día siguiente se presentó en la Asamblea Nacional para el debate sobre la legislación en materia de hidrocarburos.

"No tenemos otro factor externo a quien obedecer y las amenazas personales que recibo quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada", expresó el lunes Rodríguez, para quien las relaciones con Estados Unidos "deben ser de respeto".