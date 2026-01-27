El Eternauta visita de nuevo: The New Yorker presentó la tapa inspirada en la tormenta de nieve en Nueva York
El artista Peter de Sève explicó el porqué de su representación de una calle neoyorquina cubierta de blanco, interrumpida por los cubos naranjas del delivery.
"Para la tapa del número del 2 de febrero de 2026, el artista Peter de Sève celebra las almas valientes que trabajan cuando la ciudad está paralizada por una tormenta de nieve", presentaron desde la oficina editorial de la revista The New Yorker al mostrar la ilustración de su publicación más reciente.
"Las tormentas de nieve me han proporcionado algunos de los recuerdos más entrañables de vivir en Nueva York", expresó De Sève. "Todos los sonidos se apagan. Los pocos autos que hay en la calle se mueven como arrastrándose, y los adultos como yo se convierten en niños otra vez", describió el artista citado por la publicación.
Pero la interpretación de esos recuerdos atesorados tiene una actualización notable que hace eco del inicio de la pandemia de coronavirus, en 2020, que fue otro momento de la historia en el que todas las ciudades se detuvieron casi por completo, a excepción de lo esencial.
Por esos días sólo los trabajadores esenciales salían de sus casas, y entre ellos estaban los repartidores de delivery, tal como ocurrió el fin de semana pasado en la ciudad de Nueva York, donde el alcalde, Zohran Mamdani, pidió a los residentes que no se asomaran a ver la capa de hielo de 2,5 centímetros que dejó las calles intransitables.
Al menos ocho personas murieron a la intemperie el fin de semana en la ciudad de Nueva York, posiblemente por hipotermia en el caso de las víctimas que eran personas sin hogar. Mamdani confirmó los decesos y reiteró su pedido de que la población tome recaudos y no salga de sus refugios, si los tienen.
La tormenta de nieve tomó por asalto el sur y este de los Estados Unidos entre el sábado pasado y el lunes de esta semana, tras lo cual aún no se normalizaron ni los vuelos nacionales e internacionales, ni el suministro de electricidad.
Hasta la fecha hay 30 muertes confirmadas por diversos eventos ocurridos en conexión con la caída de nieve, el hielo y las temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.
La ciudad de Nueva York está blanca, como salida de un cuento o una serie de ciencia ficción y más de un residente eligió salir a retratar las calles cubiertas de nieve, aunque sea a pie, durante el tiempo que dure la luz natural y hasta que llegue el delivery.
