El Eternauta visita de nuevo: The New Yorker presentó la tapa inspirada en la tormenta de nieve en Nueva York

La tormenta de nieve tomó por asalto el sur y este de los Estados Unidos entre el sábado pasado y el lunes de esta semana, tras lo cual aún no se normalizaron ni los vuelos nacionales e internacionales, ni el suministro de electricidad.

Hasta la fecha hay 30 muertes confirmadas por diversos eventos ocurridos en conexión con la caída de nieve, el hielo y las temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.

La ciudad de Nueva York está blanca, como salida de un cuento o una serie de ciencia ficción y más de un residente eligió salir a retratar las calles cubiertas de nieve, aunque sea a pie, durante el tiempo que dure la luz natural y hasta que llegue el delivery.