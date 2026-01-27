Dinamarca ofrece 1.200 empleos en español: cómo postularse desde Argentina
Las vacantes son para sectores relacionados con tecnología, ingeniería y atención sanitaria.
Dinamarca se posiciona hoy como uno de los países europeos más atractivos para quienes buscan trabajar en el exterior. En ese sentido, la plataforma europea de empleo EURES (European Employment Services) indica que actualmente existen más de 1.200 vacantes laborales con potencial interés para personas que hablan español, aunque las oportunidades varían según la experiencia, las habilidades y las exigencias lingüísticas de cada oferta.
Dependiendo la experiencia de cada persona y los recursos lingüísticos -se valora manejar más de dos idiomas para una correcta adaptación-, Dinamarca plantó bandera y se estableció como una nación con una gran apertura laboral, lo que no solo fortalece el mercado local, sino que expande las fronteras para que personas de todo el mundo puedan aplicar.
El mercado laboral en la nación escandinava experimenta actualmente una fase de alta demanda de perfiles especializados, impulsada principalmente por el cambio demográfico y el liderazgo del país en la transición energética.
Uno de los sectores con más demanda es el sanitario, el cual tiene una mayor urgencia de contratación debido al envejecimiento de la población. Es por eso que las ofertas están orientadas a enfermeros y profesionales de asistencia domiciliaria. Por otra parte, los procesos de modernización y automatización generaron vacantes en el rubro de la construcción, generando así un panorama sólido y variado de vacantes laborales.
También se hay vacantes para energías renovables. Dinamarca es referente en energía eólica y tecnologías verdes, áreas que requieren personal capacitado para sostener el desarrollo tecnológico del país. Esto impulsa la contratación de ingenieros y técnicos.
Las oportunidades está relacionada con la transformación digital, el desarrollo de software y la innovación continúan creciendo.
¿Cómo buscar trabajo en Dinamarca y cuáles son los requisitos básicos?
Para quienes deseen emigrar a Dinamarca, el primer paso es familiarizarse con los sistemas de búsqueda de empleo disponibles en Europa. La red EURESofrece herramientas para:
- explorar vacantes
- crear alertas personalizadas
- recibir asesoría para la movilidad laboral dentro del Espacio Económico Europeo.
Aunque el dominio del danés puede ser una ventaja competitiva en algunos sectores, especialmente en posiciones que requieren interacción directa con residentes locales, en muchos empleos internacionales el inglés es suficiente para desenvolverse, y en algunos casos el español puede aportar valor añadido, sobre todo en puestos orientados a mercados globales o atención a comunidades hispanohablantes.
Además, los interesados deben verificar los requisitos migratorios y de residencia vigentes haciendo clic acá. Como país miembro de la Unión Europea, Dinamarca permite la libre circulación de trabajadores europeos, lo que facilita el traslado sin necesidad de visado para ciudadanos de la UE siempre que se cumplan los requisitos básicos de empleo y residencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario