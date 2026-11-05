Diputados de Paraguay aprueban juicio político contra Santiago Peña pese a su renuncia

Estallido social, represión y hartazgo en las calles

El pánico financiero se apoderó de Asunción. Cientos de empleados del Grupo Vázquez se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo exigiendo el pago de sus salarios e indemnizaciones que quedaron atrapadas en el banco.

La tensión escaló cuando columnas de jubilados, estudiantes, depositantes y trabajadores marcharon hacia el Congreso al grito de "¡Santi sinvergüenza, queremos tu cabeza!". La furia de los manifestantes fue contenida por un fuerte operativo de la policía antidisturbios, que reprimió el avance de la multitud utilizando gas pimienta y balas de goma.

Para gran parte de la sociedad, el caso ueno bank no representa una simple falla crediticia, sino un saqueo orquestado desde el poder en un país que, según Transparencia Internacional, tiene el peor índice de percepción de corrupción de Sudamérica detrás de Venezuela. "Este es un atropello nuevamente a la ciudadanía honesta, trabajadora, que tiene sus pequeños fondos, fruto de su trabajo de años", sentenció Belarmino Balbuena, uno de los ahorristas damnificados en las calles de la capital.