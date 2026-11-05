VIDEO: Así anunció Santiago Peña que renuncia a la presidencia de Paraguay

Los motivos de la renuncia y el mensaje a Paraguay

"Hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida", comenzó diciendo Peña en la grabación dirigida a la nación. Con un tono pausado, el dirigente comunicó su determinación: "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".