VIDEO: Así anunció Santiago Peña que renuncia a la presidencia de Paraguay
El presidente Santiago Peña confirmó su renuncia al cargo mediante un mensaje grabado. Explicó sus motivos y buscó llevar calma a los ahorristas del país.
Acorralado por la severa crisis financiera e institucional, el expresidente Santiago Peña se dirigió a los ciudadanos para oficializar su dimisión. Mediante un video difundido a todo el país, el exmandatario paraguayo argumentó que su dolorosa decisión busca preservar la paz social, garantizar la estabilidad democrática y proteger los ahorros.
Los motivos de la renuncia y el mensaje a Paraguay
"Hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida", comenzó diciendo Peña en la grabación dirigida a la nación. Con un tono pausado, el dirigente comunicó su determinación: "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".
El ex jefe de Estado enfatizó su respeto absoluto a la Constitución Nacional y aseveró que "ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay". Asimismo, aprovechó el espacio público para pedir disculpas a la población por el abrupto desenlace de su gestión: "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".
Tranquilidad para los ahorristas
En clara referencia al escándalo desatado por la disolución de ueno bank, Peña dedicó un pasaje fundamental de su mensaje a los clientes y ciudadanos afectados. "Hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", destacó enfáticamente.
Afirmó además que su mayor deseo es que se garantice de manera inminente la devolución de esos recursos, asegurando que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que "se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos".
"Somos un país que ha atravesado momentos muy difíciles y que siempre ha sabido levantarse", concluyó Peña, rogando que "Dios bendiga a cada familia paraguaya".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario