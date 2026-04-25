Video: así fue el momento en que evacuaron a Donald Trump por un tiroteo

Trump (2)

Qué pasó en la cena de Donald Trump

Un funcionario policial confirmó más tarde que una persona abrió fuego en las inmediaciones del salón de baile. Un agente de las fuerzas de seguridad recibió un disparo en su chaleco antibalas, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Tras el altercado, Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, confirmó que el evento quedó cancelado y será reprogramado.

Esta accidentada gala marcaba la asistencia del líder republicano por primera vez en su actual mandato. Entre los asistentes que también debieron ser evacuados de emergencia se encontraban altas figuras del Gobierno, como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. En las afueras, miembros de la Guardia Nacional y helicópteros desplegaron un estricto operativo para controlar la situación.