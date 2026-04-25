Video: así fue el momento en que evacuaron a Donald Trump por un tiroteo
Un grave incidente de seguridad alteró la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Donald Trump fue evacuado ileso tras escucharse disparos en el hotel.
El presidente estadounidense Donald Trump resultó ileso luego de ser evacuado de urgencia este sábado por la noche. El dramático momento ocurrió durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, cuando se reportó un grave incidente de seguridad con disparos afuera del salón.
IMPORTANTE: Evacuaron de urgencia a Donald Trump tras un tiroteo en una cena
El impactante video del tiroteo y la evacuación
A través de distintos videos grabados desde el interior del salón del Washington Hilton, se pudo observar la magnitud del caos. En una de las grabaciones, se ve cómo un agente irrumpe repentinamente en la mesa principal para dar aviso y retirar al mandatario de forma segura. En otra filmación, tomada directamente desde el sector de los comensales, se percibe el pánico absoluto: cientos de invitados se escondieron debajo de las mesas ante el sonido de reiteradas detonaciones, mientras efectivos fuertemente armados del Servicio Secreto tomaban posición sobre el escenario para asegurar el perímetro.
En medio de la confusión, se escucharon gritos pidiendo a la gente que se agachara, e incluso un sector del público comenzó a entonar "God Bless America" mientras el presidente era escoltado fuera del lugar, sufriendo un breve tropezón del cual fue asistido rápidamente.
Qué pasó en la cena de Donald Trump
Un funcionario policial confirmó más tarde que una persona abrió fuego en las inmediaciones del salón de baile. Un agente de las fuerzas de seguridad recibió un disparo en su chaleco antibalas, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Tras el altercado, Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, confirmó que el evento quedó cancelado y será reprogramado.
Esta accidentada gala marcaba la asistencia del líder republicano por primera vez en su actual mandato. Entre los asistentes que también debieron ser evacuados de emergencia se encontraban altas figuras del Gobierno, como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. En las afueras, miembros de la Guardia Nacional y helicópteros desplegaron un estricto operativo para controlar la situación.
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