Finales de la NBA: ante la mirada de Donald Turmp, San Antonio Spurs dio el golpe en Nueva York y descontó
El conjunto texano llegaba obligado y se impuso 115-111 en el mítico Madison Square Garden. Los Knicks ahora están 2-1 arriba.
En la noche de este lunes, San Antonio Spurs se plantó con autoridad en el mítico Madison Square Garden y derrotó a New York Knicks por 115-111, logrando descontar en la serie de las Finales de la NBA 2026, que ahora se encuentra 2-1 a favor de los neoyorquinos.
La lógica de la localía sigue brillando por su ausencia en la definición de la temporada. Con este resultado, el equipo de Texas recuperó la sonrisa y estiró la definición, asegurando que el cuarto partido, que también se disputará en la Gran Manzana, sea una batalla táctica y física de alto voltaje.
Como suele ocurrir en los partidos decisivos que se disputan en Manhattan, las celebridades de primera línea se hicieron presentes en el estadio. La gran perlita de la noche fue la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, a quien se lo vio siguiendo con mucha atención las acciones del juego desde uno de los palcos preferenciales, sumando su apoyo a la franquicia de los Knicks en una velada que, a pesar del marco estelar, terminó con festejo texano.
Cómo fue la victoria de San Antonio Spurs en Nueva York por las finales de la NBA
El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, con rachas muy marcadas para ambos equipos que mantuvieron en vilo a los miles de espectadores:
-
El arranque: San Antonio impuso condiciones en el primer cuarto gracias a una alta efectividad perimetral.
La reacción local: Los Knicks reaccionaron a tiempo de la mano de su público y lograron revertir el marcador para irse al descanso del mediotiempo en ventaja.
El quiebre de la noche: El tercer cuarto resultó letal para las aspiraciones de Nueva York. Los conducidos por Gregg Popovich ajustaron las marcas en defensa, corrieron la cancha con fluidez y metieron un parcial demoledor para pasar al frente en el marcador, una diferencia que supieron administrar con frialdad en los minutos finales del partido.
Victor Wembanyama, el rey de Manhattan
La gran explicación del triunfo de los Spurs estuvo en las manos de su jugador franquicia. El gigante francés Victor Wembanyama completó una actuación histórica digna de las grandes leyendas que pisaron esa arena, erigiéndose como la figura indiscutida del juego tras registrar una planilla espectacular:
-
32 puntos
-
8 rebotes
-
6 asistencias
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario