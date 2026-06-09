Finales de la NBA: ante la mirada de Donald Turmp, San Antonio Spurs dio el golpe en Nueva York y descontó

Cómo fue la victoria de San Antonio Spurs en Nueva York por las finales de la NBA

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, con rachas muy marcadas para ambos equipos que mantuvieron en vilo a los miles de espectadores:

El arranque: San Antonio impuso condiciones en el primer cuarto gracias a una alta efectividad perimetral.

La reacción local: Los Knicks reaccionaron a tiempo de la mano de su público y lograron revertir el marcador para irse al descanso del mediotiempo en ventaja .

El quiebre de la noche: El tercer cuarto resultó letal para las aspiraciones de Nueva York. Los conducidos por Gregg Popovich ajustaron las marcas en defensa, corrieron la cancha con fluidez y metieron un parcial demoledor para pasar al frente en el marcador, una diferencia que supieron administrar con frialdad en los minutos finales del partido.

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Victor Wembanyama, el rey de Manhattan

La gran explicación del triunfo de los Spurs estuvo en las manos de su jugador franquicia. El gigante francés Victor Wembanyama completó una actuación histórica digna de las grandes leyendas que pisaron esa arena, erigiéndose como la figura indiscutida del juego tras registrar una planilla espectacular: