Donald Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por bases militares

La respuesta de España

El gobierno español aseguró que cualquier medida de EE.UU. debe respetar la autonomía de las empresas privadas, el derecho internacional y los acuerdos comerciales bilaterales con la Unión Europea. Madrid subrayó que cuenta con recursos para mitigar el impacto de un posible embargo, y reiteró su compromiso con el libre comercio y la cooperación económica internacional.

España es líder mundial en exportación de aceite de oliva y también vende a Estados Unidos autopartes, acero y productos químicos. Pese a las amenazas, su economía es menos vulnerable que otros países europeos ante posibles sanciones.

La disputa se produce en un momento de tensión en la OTAN y con la guerra en Irán como telón de fondo. Trump destacó que su decisión se basa no solo en el uso de bases militares, sino también en la postura de España frente al gasto en defensa, una presión que otros países europeos también enfrentan para alcanzar los niveles acordados por la alianza.