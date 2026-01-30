Donald Trump amenazó con más aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba

El encargado de la diplomacia cubana aseguró que la orden ejecutiva firmada por Trump busca “someter a condiciones de vida extremas” a toda la población en la isla.

La Habana.jpg

Y siguió: “EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”.

El canciller agregó que, para justificar esta medida, el magnate republicano “se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.

“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, señaló Rodríguez.