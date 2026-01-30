Donald Trump amenazó con más aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba
Para justificar su escalada, Donald Trump apeló a la misma excusa que utilizó para explicar el secuestro de Nicolás Maduro y su avanzada para anexar Groenlandia a los Estados Unidos: "es necesario para la seguridad nacional".
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que, aseguró, considera necesaria para la "seguridad nacional" de Estados Unidos. La misma excusa que expone para intentar anexar, por las buenas o por las malas, Groenlandia.
La orden ejecutiva que firmó Trump fue presentada por la Casa Blanca como una respuesta a "una emergencia nacional", lo que permite iniciar "un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".
"Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el texto publicado por la Casa Blanca.
"El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos" añade una hoja explicativa.
Desde La Habana salieron al cruce de esta nueva ofensiva estadounidense. “Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país”, denunció en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
El encargado de la diplomacia cubana aseguró que la orden ejecutiva firmada por Trump busca “someter a condiciones de vida extremas” a toda la población en la isla.
Y siguió: “EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”.
El canciller agregó que, para justificar esta medida, el magnate republicano “se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.
“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, señaló Rodríguez.
