Donald Trump liberó los cielos de Venezuela para vuelos comerciales

Los elogios de Donald Trump

tuit donald trump elogio delcy rodriguez

Esta semana, Donald Trump ya había manifestado un fuerte respaldo a la presidenta Delcy Rodríguez al agradecerle públicamente su "importante gesto humanitario" al liberar a varios presos políticos en Venezuela.

"Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribía el estadounidense en su red Truth Social. "Quiero dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario", completaba al mandatario.

El elogio llegaba horas después de que el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello asegurara que 808 personas fueron excarceladas desde "antes de diciembre", pero negando la existencia de presos políticos en su país, enmarcando las liberaciones en procesos judiciales ordinarios.