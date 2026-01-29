Donald Trump liberó los cielos de Venezuela para vuelos comerciales
El mandatario republicano anunció que los ciudadanos de su país podrán viajar al país sudamericano "muy pronto", facilitando el retorno de residentes y el flujo de visitantes entre ambas naciones.
Donald Trump confirmó este jueves la apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela tras mantener una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, instruyendo al secretario de Transporte de los Estados Unidos y a mandos militares para ejecutar la orden "al final del día de hoy".
“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, declaró el presidente norteamericano, con el objetivo de garantizar que "los aviones puedan volar" sin restricciones.
De esta manera, Trump indicó que los ciudadanos de su país podrán viajar al país sudamericano de forma segura "muy pronto", facilitando el retorno de residentes y el flujo de visitantes entre ambas naciones, interrumpido por la crisis política.
"La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", subrayó el magnate republicano, quien vinculó este avance a las conversaciones preliminares para la reapertura de sedes diplomáticas en Caracas y Washington.
En ese marco, aerolíneas como American Airlines, que había suspendido sus vuelos a Caracas en 2019, confirmaron que ya analizan retomar sus rutas en el corto plazo.
Los elogios de Donald Trump
Esta semana, Donald Trump ya había manifestado un fuerte respaldo a la presidenta Delcy Rodríguez al agradecerle públicamente su "importante gesto humanitario" al liberar a varios presos políticos en Venezuela.
"Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribía el estadounidense en su red Truth Social. "Quiero dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario", completaba al mandatario.
El elogio llegaba horas después de que el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello asegurara que 808 personas fueron excarceladas desde "antes de diciembre", pero negando la existencia de presos políticos en su país, enmarcando las liberaciones en procesos judiciales ordinarios.
