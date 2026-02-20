Donald Trump anunció aranceles del 10% para todo el mundo tras fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos
El presidente de los Estados Unidos cargó contra el máximo tribunal y buscó otra ley para ampararse en su política económica a nivel internacional.
Ni bien la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, el mandatario buscó otra norma para ampararse y aplicó un incremento del 10% para todas las importaciones.
Donald Trump había recurrido a una ley de 1798 que había sido pensada para emergencias nacionales, pero como la Corte Suprema estadounidense falló en su contra este viernes, él anunció que promulgará un arancel global del 10% bajo la como Sección 122, que le otorga un período máximo de 150 días.
"Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas", sentenció Trump en declaraciones reproducidas por la CNN desde la Casa Blanca.
Trump calificó la decisión de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante” y dijo que se avergüenza de los jueces del máximo tribunal que fallaron 6 a 3 en contra de sus aranceles, incluidos los conservadores que él mismo nombró: Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch.
Coney Barrett y Gorsuch votaron como el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los tres jueces liberales de la mayoría, porque "están en contra de cualquier cosa que haga que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande", declaró Trump, para quien todos los funcionarios son "son una auténtica vergüenza".
"Quiero agradecer y felicitar a los jueces Thomas Alito y Brett Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país”, concluyó Trump, halagando a los jueces que apoyaron sus aranceles.
El máximo tribunal declaró inconstitucionales las políticas arancelarias bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), anulando oficialmente los aranceles globales que Trump ha introducido desde abril, reportó la agencia Xinhua.
Argentina es uno de los países que logró un acuerdo comercial con los Estados Unidos y a partir del fallo de este viernes los importadores que abonaron los aranceles de Estados Unidos hasta la fecha podrían recuperar el "excedente".
Por del pronto, la Corte Suprema estadounidense entendió que Donald Trump no tenía la autoridad, bajo la IEEPA, para imponer aranceles de importación a productos de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.
"El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió el titular del tribunal, John Roberts.
“A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, señaló, devolviéndole al Congreso la facultad de establecer impuestos y aranceles.
Cómo fue el derrotero de los aranceles de Trump
El 2 de abril de 2025 Donald Trump anunció que Estados Unidos ha establecido un arancel mínimo de referencia del 10% para prácticamente todos los productos importados, además de tasas aún más altas para ciertos socios comerciales, alegando que aranceles más altos ayudarían a generar ingresos para el gobierno y revitalizar la industria manufacturera estadounidense.
Pero para el 23 de abril, una coalición de 12 estados dentro del país había demandado a la administración Trump por los “aranceles ilegales” ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York.
El 29 de agosto, un tribunal federal de apelaciones en Nueva York confirmó el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, argumentando que Trump invocó indebidamente la IEEPA para imponer los aranceles.
Para septiembre, la administración Trump había apelado ante la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la legalidad de los aranceles.
El caso es el más significativo sobre la economía estadounidense que ha llegado a la Corte Suprema en años porque cuestiona la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, así como los impuestos a las importaciones de China, México y Canadá.
Además de los tratados comerciales como el de Argentina, estaban en juego decenas de miles de millones de dólares en ingresos que el gobierno ya había recaudado.
Los llamados aranceles “recíprocos” aumentaron los impuestos hasta en un 50 % para socios comerciales clave, como India y Brasil, y hasta en un 145 % para China en 2025, resumió la cadena CNN.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirmó haber recaudado más de 200.000 millones de dólares entre el 20 de enero y el 15 de diciembre de 2025 con la aplicación de los aranceles.
En el caso de los aranceles específicos de la IEEPA, la Administración Trump afirmó haber recaudado alrededor de 129.000 millones de dólares hasta el 10 de diciembre.
Un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicado la semana pasada, con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos hasta noviembre de 2025, reveló que los consumidores y las empresas estadounidenses pagaron casi el 90 % de los aranceles en 2025.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario