La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que Donald Trump le impuso al mundo

Container importaciones exportaciones.jpg

Durante los últimos meses, los aranceles habían impactado en mercados financieros, cadenas de suministro y decisiones de inversión a escala global. También generaron incertidumbre entre empresas estadounidenses que dependen de insumos importados y que trasladaron parte de esos mayores costos a precios.

Según aseguraban en la Casa Blanca, el esquema arancelario impulsado por Trump generaría ingresos por billones de dólares en la próxima década para Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Esa recaudación era presentada por la administración como un mecanismo para fortalecer las cuentas públicas y reducir la deuda.

Más allá de la discusión jurídica, el fallo introduce un factor de reconfiguración económica: podría aliviar presiones sobre importadores y consumidores, pero también abrir un período de transición regulatoria si el Ejecutivo intenta reemplazar los gravámenes con otras figuras previstas en la legislación comercial.

La sentencia no solo afecta la política interna estadounidense. La economía mundial había ajustado expectativas en función del endurecimiento comercial impulsado por Washington. Socios estratégicos, economías emergentes y grandes exportadores industriales habían recalibrado sus flujos comerciales ante la nueva estructura de aranceles.

Ahora, la decisión de la Corte Suprema abre un escenario distinto. Si bien no implica necesariamente el fin de la estrategia proteccionista, sí marca un límite institucional claro al uso de facultades extraordinarias para redefinir la política comercial.