Quién es el joven que mató a golpes a un automovilista en Berazategui: hace Muay Thai

De hecho, según trascendió en información televisiva, es familiar de un piloto de carreras de automovilismo de la zona sur del Conurbano bonaerense.

Medios de Berazategui informaron que el altercado entre ambos hombres comenzó porque Lau le habría cortado el paso a Perrone Carozzo, y en la encerrona le rompió con su auto los espejos a la moto.

La investigación quedó en manos del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI Nº1 de Berazategui, que ordenó no sólo la autopsia al cuerpo de Lau sino también la carátula de "homicidio". Personal de la Comisaría 2ª de Berazategui detuvo a Perrone Carozzo casi en seguida del episodio gracias al llamado de uno de los testigos.