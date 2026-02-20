Quién es el joven que mató a golpes a un automovilista en Berazategui: hace Muay Thai
Se llama Agustín Elías y tiene 25 años. Esta semana su cara se volvió viral porque mató a golpes al hombre con quien tuvo un altercado en una calle de Ranelagh.
La Policía bonaerense detuvo el jueves de esta semana a Agustín Elías Perrone Carozzo, un joven acusado de asesinar a golpes a un hombre de 51 años en medio de una discusión de tránsito en una calle de Ranelagh, partido de Berazategui.
El episodio ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, donde la víctima, identificada como Darío Andrés Lau, chocó su auto Chevrolet Corsa contra la moto Honda CBX 250 que conducía Perrone Carozzo, de 25 años.
Tal como se observa en los videos tomados por al menos dos testigos con sus celulares, Lau se bajó de su auto armado con lo que parecía ser un objeto contundente que usó para atacar a Perrone Carozzo. El resultado fue una golpiza de parte del joven hacia el automovilista, que le costó la vida.
Perrone Carozzo había pasado gran parte de su adolescencia entrenando la disciplina Muay Thai, conocida también como boxeo tailandés, y hasta llegó a subirse al ring para medirse con otros competidores.
Tras dejar el Muay Thai -cuya técnica no se olvida aún ante la falta de entrenamiento- Perrone Carozzo se abocó a las motos y los autos, y hoy en día vende embragues para vehículos de competición.
De hecho, según trascendió en información televisiva, es familiar de un piloto de carreras de automovilismo de la zona sur del Conurbano bonaerense.
Medios de Berazategui informaron que el altercado entre ambos hombres comenzó porque Lau le habría cortado el paso a Perrone Carozzo, y en la encerrona le rompió con su auto los espejos a la moto.
La investigación quedó en manos del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI Nº1 de Berazategui, que ordenó no sólo la autopsia al cuerpo de Lau sino también la carátula de "homicidio". Personal de la Comisaría 2ª de Berazategui detuvo a Perrone Carozzo casi en seguida del episodio gracias al llamado de uno de los testigos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario