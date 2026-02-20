Morón: dos vendedores ambulantes se le insinuaron a su pareja y los boxeó a ambos
La pelea se produjo a plena luz del día en la Plaza General San Martín, sin intervención policial, y quedó registrada en video.
La tranquilidad habitual de la Plaza General San Martín de Morón se vio alterada por un violento enfrentamiento que involucró a un joven identificado por testigos como boxeador profesional y a dos supuestos vendedores ambulantes. El hecho se desarrolló frente a familias y niños, a escasos metros de la Municipalidad, y fue registrado por varias personas con sus celulares, lo que generó alarma en una zona que los vecinos ya consideran conflictiva.
Según relataron testigos, el incidente comenzó cuando el joven caminaba junto a su novia y se produjo un intercambio de agravios con los hombres que se identificaban como vendedores de medias.
Hernán Pizarro, mago de la zona que presenció la pelea, contó a SM Noticias: “El hombre caminaba con su novia cuando los que venden medias lo empezaron a provocar. Son los mismos que golpearon a un señor en Merlo”. Pizarro describió a los presuntos agresores como “dos fisuras borrachos”, quienes, según su testimonio, ya habían ejercido violencia en ocasiones previas cuando no consiguieron dinero de los vecinos.
En medio de la tensión, el boxeador reaccionó ante los supuestos insultos dirigidos a su pareja. El joven se plantó frente a uno de ellos, adoptó posición de guardia y comenzó a intercambiar golpes, aunque no con técnica visible de pugilismo profesional.
La situación escaló rápidamente cuando uno de los vendedores, al sentirse superado, levantó una baldosa con ambas manos intentando impactar en la cabeza del boxeador, quien se defendió con patadas mientras su oponente lo sujetaba de la remera. Durante casi dos minutos, la pelea continuó sin que la policía interviniera. Un empleado municipal presente solo les pidió que se calmaran, sin mediar acción alguna.
En un momento del enfrentamiento, los vendedores intentaron atacar de a dos al joven, quien ya había quedado en torso desnudo. Ante esto, el boxeador respondió con un golpe contundente que dejó a uno de ellos al borde del knockout, subrayando la peligrosidad del episodio y reabriendo el debate sobre las implicancias legales de la autodefensa ejercida por personas con formación profesional en deportes de contacto.
