Morón: dos vendedores ambulantes se le insinuaron a su pareja y los boxeó a ambos

En medio de la tensión, el boxeador reaccionó ante los supuestos insultos dirigidos a su pareja. El joven se plantó frente a uno de ellos, adoptó posición de guardia y comenzó a intercambiar golpes, aunque no con técnica visible de pugilismo profesional.

pelea moron

La situación escaló rápidamente cuando uno de los vendedores, al sentirse superado, levantó una baldosa con ambas manos intentando impactar en la cabeza del boxeador, quien se defendió con patadas mientras su oponente lo sujetaba de la remera. Durante casi dos minutos, la pelea continuó sin que la policía interviniera. Un empleado municipal presente solo les pidió que se calmaran, sin mediar acción alguna.

En un momento del enfrentamiento, los vendedores intentaron atacar de a dos al joven, quien ya había quedado en torso desnudo. Ante esto, el boxeador respondió con un golpe contundente que dejó a uno de ellos al borde del knockout, subrayando la peligrosidad del episodio y reabriendo el debate sobre las implicancias legales de la autodefensa ejercida por personas con formación profesional en deportes de contacto.