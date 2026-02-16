Javier Milei viaja nuevamente a Estados Unidos convocado por Donald Trump: el motivo
El presidente participará en Washington del primer encuentro del "Board of Peace". Será su viaje número 14 a EEUU, en un contexto de cuestionamientos políticos.
Javier Milei viajará este jueves 19 de febrero a Washington, tras ser convocado por su par estadounidense, Donald Trump, para participar del primer encuentro del denominado "Board of Peace" (Junta de la Paz).
En las últimas semanas, la administración libertaria avanzó en entendimientos bilaterales con la gestión Trump. Entre ellos, acuerdos vinculados a la explotación de minerales críticos, como litio y cobre; y un marco comercial que generó discusiones por el alcance de los compromisos asumidos por cada país.
A nivel regional, surgieron interrogantes sobre la compatibilidad de esos acuerdos con las reglas del Mercosur. Según informó el periodista Raúl Kollmann, fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que Itamaraty analiza si algunos puntos podrían entrar en tensión con normativas del bloque, particularmente en materia arancelaria y regulatoria.
El viaje presidencial también coincide con cuestionamientos de sectores opositores, que advierten sobre el impacto económico y geopolítico de la estrategia exterior del Ejecutivo. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el fortalecimiento del vínculo con Washington resulta clave para atraer inversiones y consolidar respaldos financieros.
El club de Donald Trump por la "paz"
En este marco, Javier Milei participará en la capital estadounidense del primer encuentro del denominado "Board of Peace" (Junta de la Paz), un foro promovido por Trump. La iniciativa fue presentada como un espacio alternativo de articulación internacional, aunque su lanzamiento estuvo marcado por ausencias relevantes.
Diversos países europeos, junto con potencias como China y Rusia, declinaron la invitación. En América Latina, tampoco confirmaron su presencia la mayoría de los gobiernos de la región; e Italia rechazó incorporarse como miembro pleno, aunque anunció que enviará representación en calidad de observador.
El nuevo foro fue objeto de críticas por parte de analistas y dirigentes políticos en Estados Unidos, quienes lo describieron como un ámbito que compite con las Naciones Unidas. La limitada adhesión inicial alimentó dudas sobre su alcance y representatividad.
Así, Milei volverá a Washington con una agenda centrada en su participación en este espacio y en la continuidad de las negociaciones bilaterales, mientras en el plano local persiste el debate sobre la orientación de la política exterior argentina.
