Javier Milei viaja nuevamente a Estados Unidos convocado por Donald Trump: el motivo

El club de Donald Trump por la "paz"

En este marco, Javier Milei participará en la capital estadounidense del primer encuentro del denominado "Board of Peace" (Junta de la Paz), un foro promovido por Trump. La iniciativa fue presentada como un espacio alternativo de articulación internacional, aunque su lanzamiento estuvo marcado por ausencias relevantes.

Diversos países europeos, junto con potencias como China y Rusia, declinaron la invitación. En América Latina, tampoco confirmaron su presencia la mayoría de los gobiernos de la región; e Italia rechazó incorporarse como miembro pleno, aunque anunció que enviará representación en calidad de observador.

El nuevo foro fue objeto de críticas por parte de analistas y dirigentes políticos en Estados Unidos, quienes lo describieron como un ámbito que compite con las Naciones Unidas. La limitada adhesión inicial alimentó dudas sobre su alcance y representatividad.

Así, Milei volverá a Washington con una agenda centrada en su participación en este espacio y en la continuidad de las negociaciones bilaterales, mientras en el plano local persiste el debate sobre la orientación de la política exterior argentina.