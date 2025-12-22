Donald Trump anunció la construcción de un buque de guerra en medio de la tensión con Venezuela
Tras atacar varias embarcaciones de Venezuela el presidente de los Estados Unidos aseguró que si Nicolás Maduro "se hace el duro será la última vez".
El presidente Donald Trump anunció este lunes que la Armada de los Estados Unidos se encuentra en el proceso de fabricación de un nuevo buque de guerra y reiteró su advertencia a Nicolás Maduro sobre un posible enfrentamiento en las costas frente a Venezuela por el petróleo que le debe, según la Casa Blanca.
Donald Trump presentó su buque "Clase Trump" en una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, con la promesa de construir dos ejemplares del buque de guerra para una "Flota de Oro" que será más rápida, grande y "100 veces más poderosos" que los que la Armada de los Estados Unidos tenía hasta ahora.
Según información de Reuters, eventualmente el proyecto podría llegar a ser una flota de entre 20 y 25 buques. El nombre del primero ya estaría decidido: sería bautizado USS Defiant.
Por su parte, el secretario para la Armada de los Estados Unidos, John Phelan, confirmó que se trata del proyecto "con más tonelaje y potencia de fuego en construcción de toda la historia".
Además de los buques de guerra la Armada estadounidense tendría planeado construir elementos más livianos, como fragatas. Phelan afirmó que los componentes para dichas naves serán fabricados a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Este detalle pondría en marcha la industria nacional estadounidense después de un período de recesión.
La "Flota de Oro" de Donald Trump se probaría en Venezuela
Como primera medida el presidente estadounidense aprovechó la oportunidad para desviar la atención de las fotos del caso Jeffrey Epstein en las que aparece y en vez concentró su atención y la de los medios en su pulseada contra Nicolás Maduro por el petróleo que, según él, Venezuela le robó a los Estados Unidos.
Tras varios meses de ataques y hasta secuestro de embarcaciones con la bandera de Venezuela cerca de las costas de ese país en el Caribe, Donald Trump lanzó esta semana la enésima amenaza contra el mandatario bolivariano, que "se hace el duro".
"Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", sentenció Trump desde Florida.
