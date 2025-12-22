Donald Trump anunció la construcción de un buque de guerra en medio de la tensión con Venezuela

image

Este detalle pondría en marcha la industria nacional estadounidense después de un período de recesión.

La "Flota de Oro" de Donald Trump se probaría en Venezuela

Como primera medida el presidente estadounidense aprovechó la oportunidad para desviar la atención de las fotos del caso Jeffrey Epstein en las que aparece y en vez concentró su atención y la de los medios en su pulseada contra Nicolás Maduro por el petróleo que, según él, Venezuela le robó a los Estados Unidos.

Tras varios meses de ataques y hasta secuestro de embarcaciones con la bandera de Venezuela cerca de las costas de ese país en el Caribe, Donald Trump lanzó esta semana la enésima amenaza contra el mandatario bolivariano, que "se hace el duro".

"Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", sentenció Trump desde Florida.