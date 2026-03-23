Irán desmintió a Donald Trump y negó que existan negociaciones para alcanzar un alto el fuego

Trump junto a Netanyahu

“El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”, afirmó. En esa línea, remarcó la postura iraní frente a una posible ofensiva: “Nosotros continuaremos respondiendo y defendiendo ampliamente al país”.

En paralelo, tanto Fars como Tasnim señalaron que la decisión de Washington de dar marcha atrás en el ataque a infraestructuras críticas iraníes no responde a negociaciones, sino a la capacidad de disuasión de Irán.

Según las publicaciones, el presidente estadounidense habría frenado su plan “debido a la credibilidad de las amenazas militares de Irán”, una interpretación que refuerza la idea de que Teherán busca posicionarse como un actor con poder de respuesta frente a cualquier agresión.