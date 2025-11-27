Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026: los motivos

Con 48 selecciones clasificadas divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, los dos primeros clasificarán directo a 16° de final y los ocho mejores terceros los acompañarán, con un total de 104 partidos entre el inaugural y la final.

Estados Unidos tiene destinada la mayor cantidad de sedes, con once (Seattle, Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey), seguido por México con tres (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos (Vancouver y Toronto).