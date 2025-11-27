Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026: los motivos
Manuel Adorni fue el encargado de hacer el inesperado anuncio, dado que el Presidente había mostrado entusiasmo por participar del magno evento junto a personalidades como su amigo Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.
Manuel Adorni informó en la noche de este jueves Javier Milei decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de Fútbol que se disputará en los tres países de América del Norte.
El sorteo está programado para el próximo 5 de diciembre en la capital de los Estados Unidos, y en principio había sido anunciado que el Presidente iba a concurrir al Kennedy Center para encontrarse nuevamente con el anfitrión Donald Trump.
“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC. Fin.”, comunicó el actual jefe de Gabinete a través de la red social X.
Hasta el momento no se divulgaron las razones por las cuales Milei decidió cancelar este nuevo viaje a los Estados Unidos, que iba a ser el 15° desde su asunción como jefe de Estado, aunque la mayoría de las 14 giras las hizo en carácter privado, según se informó oficialmente.
El calendario del Mundial 2026
Como se sabe, la 23ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol se desarrollará desde el jueves 11 de junio del año próximo con el partido inaugural que tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y concluirá el domingo 29 de julio siguiente con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York.
Con 48 selecciones clasificadas divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, los dos primeros clasificarán directo a 16° de final y los ocho mejores terceros los acompañarán, con un total de 104 partidos entre el inaugural y la final.
Estados Unidos tiene destinada la mayor cantidad de sedes, con once (Seattle, Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey), seguido por México con tres (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos (Vancouver y Toronto).
