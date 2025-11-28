Murió una de las agentes de la Guardia Nacional baleada en Washington: tenía apenas 20 años
Así lo confirmó el presidente Donald Trump. La mujer, identificada como Sarah Beckstrom, tenía 20 años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la muerte de uno de los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron baleados en un tiroteo el miércoles en las inmediaciones a la Casa Blanca, en Washington DC.. La mujer fue identificada como Sarah Beckstrom y tenía solo 20 años. El atacante, un hombre oriundo de Afganistán, fue detenido.
“Debo anunciarles, desafortunadamente que, segundos antes de comenzar nos enterarnos de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablábamos, una persona muy respetada, joven y magnífica, que comenzó a prestar servicio en junio de 2023 y se destacaba en todos los aspectos, acaba de fallecer", anunció Trump el jueves desde Palm Beach, Florida, mientras participaba de una llamada con miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el feriado por el Día de Acción de Gracias.
Visiblemente conmocionado, el presidente norteamericano continuó: "Ya no está con nosotros, nos está mirando desde arriba, sus padres están con ella. Esto acaba de suceder, fue brutalmente atacada, está muerta, ya no está con nosotros. Una persona increíble, excepcional en todos los sentidos. Es horrible".
Así fue el tiroteo en Washington, cerca de la Casa Blanca
El ataque que tuvo lugar en el centro de Washington D.C. el miércoles, cuando Sarah Beckstrom y su compañero Andrew Wolfe, de 24 años, se encontraban realizando un patrullaje en inmediaciones a Farragut Square, muy cerca de la Casa Blanca. Allí, fueron baleados a quemarropa por un hombre identificado como Rahmanullah Lakanwal, un refugiado originario de Afganistán, quien también resultó gravemente herido en el intercambio de disparos.
Al respecto, Trump expresó "la angustia y el horror de toda la nación por el ataque terrorista” e informó que el sargento primero Andrew Wolfe "se encuentra en muy mal estado, está luchando por sobrevivir y esperamos que se recupere".
El tiroteo ocurrió cuando Lakanwal, armado con un revólver Magnum .357, disparó contra uno de los agentes, que cayó gravemente herido. Ante la reacción del otro miembro de la Guardia Nacional, el afgano abrió fuego nuevamente.
El atacante fue detenido segundos después por otros miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos que se encontraban en la zona y fueron alertados por el hecho.
Quién es Rahmanullah Lakanwal, el autor del tiroteo en Washington
Donald Trump también se refirió al atacante, a quien describió como “un monstruo salvaje”: "El monstruo que hizo esto también se encuentra en condiciones similares, pero ni siquiera vamos a hablar de él. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el sospechoso es un ciudadano afgano traído aquí por la administración anterior, que fue una administración tan mala", lanzó, responsabilizando a su antecesor, Joe Biden.
Lakanwal había ingresado a Estados Unidos en septiembre de 2021 en el marco de la "Operación Aliados Bienvenidos", un programa creado por Biden luego la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
Luego se supo que el sospechoso había trabajado para una fuerza asociada al Gobierno de Estados Unidos y esa colaboración habría incluido tareas vinculadas a la CIA, según informó Fox News.
Lakanwal solicitó asilo en 2024 y obtuvo la protección en 2025, según funcionarios citados por CNN, pero ante la lentitud de los trámites, había quedado con estatus irregular.
Para la alcalde Muriel Bowser se trató de un “tiroteo selectivo”. Por el contrario, el FBI anunció el jueves que está investigando el caso como terrorismo, basándose en que el ataque se perpetuó tras una especie de tipo "emboscada" contra los dos soldados de la Guardia Nacional y de la Casa Blanca.
