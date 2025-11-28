Murió una de las agentes de la Guardia Nacional baleada en Washington: tenía apenas 20 años

El tiroteo ocurrió cuando Lakanwal, armado con un revólver Magnum .357, disparó contra uno de los agentes, que cayó gravemente herido. Ante la reacción del otro miembro de la Guardia Nacional, el afgano abrió fuego nuevamente.

El atacante fue detenido segundos después por otros miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos que se encontraban en la zona y fueron alertados por el hecho.

Quién es Rahmanullah Lakanwal, el autor del tiroteo en Washington

Donald Trump también se refirió al atacante, a quien describió como “un monstruo salvaje”: "El monstruo que hizo esto también se encuentra en condiciones similares, pero ni siquiera vamos a hablar de él. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el sospechoso es un ciudadano afgano traído aquí por la administración anterior, que fue una administración tan mala", lanzó, responsabilizando a su antecesor, Joe Biden.

Lakanwal había ingresado a Estados Unidos en septiembre de 2021 en el marco de la "Operación Aliados Bienvenidos", un programa creado por Biden luego la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Luego se supo que el sospechoso había trabajado para una fuerza asociada al Gobierno de Estados Unidos y esa colaboración habría incluido tareas vinculadas a la CIA, según informó Fox News.

Lakanwal solicitó asilo en 2024 y obtuvo la protección en 2025, según funcionarios citados por CNN, pero ante la lentitud de los trámites, había quedado con estatus irregular.

Para la alcalde Muriel Bowser se trató de un “tiroteo selectivo”. Por el contrario, el FBI anunció el jueves que está investigando el caso como terrorismo, basándose en que el ataque se perpetuó tras una especie de tipo "emboscada" contra los dos soldados de la Guardia Nacional y de la Casa Blanca.