Donald Trump, tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca: "El animal que disparó pagará un precio muy alto"

image

Luego, agregó: "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional, y a todo nuestro personal militar y de Fuerzas de Seguridad. Estas son realmente grandes personas", a través de su perfil en Truth Social. Y concluyó: "Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los que están asociados a la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".